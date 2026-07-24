https://uz.sputniknews.ru/20260724/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-xarkov-59254135.html
Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в Харьковской области
Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
В зоне ответственности "Севера" противник потерял свыше 1695-ти военнослужащих, танк, 17 ББМ, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
2026-07-24T16:20+0500
2026-07-24T16:20+0500
2026-07-24T16:45+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.По данным министерства, бойцы российской группировки войск в течение недели продолжили наносить поражение ряду бригад ВСУ.В зоне ответственности "Севера" противник потерял свыше 1 695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
https://uz.sputniknews.ru/20260721/rossiyskaya-armiya-osvobodila-voloxovskoe-xarkovskoy-oblasti-59171955.html
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сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в Харьковской области
16:20 24.07.2026 (обновлено: 16:45 24.07.2026)
В зоне ответственности "Севера" противник потерял свыше 1 695 военнослужащих, танк, 17 ББМ, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное Харьковской области", — говорится в недельной сводке оборонного ведомства.
По данным министерства, бойцы российской группировки войск в течение недели продолжили наносить поражение ряду бригад ВСУ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", — говорится в сводке.
В зоне ответственности "Севера" противник потерял свыше 1 695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".