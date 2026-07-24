https://uz.sputniknews.ru/20260724/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-xarkov-59254135.html

Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в Харьковской области

Российские военные освободили за неделю два населенных пункта в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

В зоне ответственности "Севера" противник потерял свыше 1695-ти военнослужащих, танк, 17 ББМ, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".

2026-07-24T16:20+0500

2026-07-24T16:20+0500

2026-07-24T16:45+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.По данным министерства, бойцы российской группировки войск в течение недели продолжили наносить поражение ряду бригад ВСУ.В зоне ответственности "Севера" противник потерял свыше 1 695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".

https://uz.sputniknews.ru/20260721/rossiyskaya-armiya-osvobodila-voloxovskoe-xarkovskoy-oblasti-59171955.html

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