https://uz.sputniknews.ru/20260724/shaxrisabz-tashkent-nachinayutsya-raboty-po-organizatsii-linii-brt-59232219.html

На улице Шахрисабз в Ташкенте начинаются работы по организации линии BRT

На улице Шахрисабз в Ташкенте начинаются работы по организации линии BRT

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте продолжается развитие системы скоростного автобусного транспорта BRT. Очередным этапом проекта станет организация выделенной полосы на улице Шахрисабз.

2026-07-24T09:16+0500

2026-07-24T09:16+0500

2026-07-24T09:38+0500

автобус

ташкент

общественный транспорт

строительство

общество

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня, 24 июля, в Мирабадском районе Ташкента начинаются работы по организации выделенной полосы BRT на улице Шахрисабз. Проект станет продолжением выделенной полосы, ранее созданной на улице Шота Руставели.В Ташкенте начали внедрять новую технологию RRFB для лучшей видимости пешеходных переходовКак сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы, в рамках проекта с 01.00 24 июля до 23.00 9 августа 2026 года на участке улицы Шахрисабз — от кольцевой развязки улиц Шахрисабз, Мирабад и Шота Руставели до пересечения с проспектом Амира Темура — будут проводиться строительно-ремонтные работы по адаптации дорожной инфраструктуры к требованиям системы BRT.На время проведения работ движение транспорта полностью перекрываться не будет, отметили в ЦОДД,Чем заняться в ожидании автобуса: в Ташкенте появилась первая "спортивная" остановкаВодителей просят учитывать временные изменения в организации дорожного движения, соблюдать осторожность при проезде данного участка и заранее планировать маршрут.

https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tashkente-rasshiryayut-set-vydelennyx-polos-dlya-avtobusov-58507012.html

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