https://uz.sputniknews.ru/20260724/tri-cheloveka-postradali-ataka-dronov-sklad-wildberries-lenoblast-59235373.html
Три человека пострадали в результате атаки дронов на склад Wildberries в Ленобласти
Три человека пострадали в результате атаки дронов на склад Wildberries в Ленобласти
Sputnik Узбекистан
После атаки на складе произошло возгорание, пострадавших госпитализировали.
2026-07-24T10:18+0500
2026-07-24T10:18+0500
2026-07-24T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Три человека пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по складу Wildberries в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Также в результате удара на складах Wildberries произошло возгорание.Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.Губернатор добавил, что при попадании БПЛА обрушился склад птицефабрики "Северная", пострадавших нет.Неделей ранее, 18 июля, украинские боевики ударили дронами по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске погиб один человек, еще семеро стали жертвами в Электростали.22 июля под удар попали также объекты компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре. В результате всех атак пострадали десятки человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эти удары могут представлять собой военное преступление и требуют расследования.При атаке украинского дрона погиб главный инженер Запорожской АЭСВ отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
https://uz.sputniknews.ru/20260718/ataka-dronov-vsu-sklady-wildberries-v-tambovskoy-oblasti-pogibli-sem-chelovek-59116688.html
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происшествия, ленинградская область, беспилотник, всу
происшествия, ленинградская область, беспилотник, всу
Три человека пострадали в результате атаки дронов на склад Wildberries в Ленобласти
10:18 24.07.2026 (обновлено: 11:02 24.07.2026)
После атаки на складе произошло возгорание, пострадавших госпитализировали.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Три человека пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по складу Wildberries в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Также в результате удара на складах Wildberries произошло возгорание.
"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района", — написал он на платформе "Макс".
Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Губернатор добавил, что при попадании БПЛА обрушился склад птицефабрики "Северная", пострадавших нет.
Неделей ранее, 18 июля, украинские боевики ударили дронами по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске погиб один человек, еще семеро стали жертвами в Электростали.
22 июля под удар попали также объекты компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре. В результате всех атак пострадали десятки человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эти удары могут представлять собой военное преступление и требуют расследования.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.