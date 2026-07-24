https://uz.sputniknews.ru/20260724/tri-cheloveka-postradali-ataka-dronov-sklad-wildberries-lenoblast-59235373.html

Три человека пострадали в результате атаки дронов на склад Wildberries в Ленобласти

Три человека пострадали в результате атаки дронов на склад Wildberries в Ленобласти

Sputnik Узбекистан

После атаки на складе произошло возгорание, пострадавших госпитализировали.

2026-07-24T10:18+0500

2026-07-24T10:18+0500

2026-07-24T11:02+0500

происшествия

ленинградская область

беспилотник

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/1c/16092355_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20867c971275cd7addb3650828e48983.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Три человека пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по складу Wildberries в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Также в результате удара на складах Wildberries произошло возгорание.Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.Губернатор добавил, что при попадании БПЛА обрушился склад птицефабрики "Северная", пострадавших нет.Неделей ранее, 18 июля, украинские боевики ударили дронами по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске погиб один человек, еще семеро стали жертвами в Электростали.22 июля под удар попали также объекты компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре. В результате всех атак пострадали десятки человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эти удары могут представлять собой военное преступление и требуют расследования.При атаке украинского дрона погиб главный инженер Запорожской АЭСВ отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

https://uz.sputniknews.ru/20260718/ataka-dronov-vsu-sklady-wildberries-v-tambovskoy-oblasti-pogibli-sem-chelovek-59116688.html

ленинградская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

происшествия, ленинградская область, беспилотник, всу