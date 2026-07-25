https://uz.sputniknews.ru/20260725/eek-razvitie-regulirovaniya-preparatov-proryvnoy-terapii-59273448.html

Терапия нового поколения: в ЕАЭС обсудили будущее инновационных лекарств

Терапия нового поколения: в ЕАЭС обсудили будущее инновационных лекарств

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК состоялся семинар по вопросам обращения лекарственных средств прорывной терапии.

2026-07-25T17:10+0500

2026-07-25T17:10+0500

2026-07-25T17:39+0500

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лекарства

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Препараты прорывной терапии способны изменить подходы к лечению тяжелых и редких заболеваний, но их разработка и регистрация требуют особых правил. В Евразийской экономической комиссии эксперты из стран ЕАЭС обсудили, как обеспечить доступ пациентов к таким инновационным лекарствам и при этом сохранить высокие стандарты их качества и безопасности.Открывая мероприятие, министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин отметил, что препараты прорывной терапии являются одной из самых перспективных и одновременно наиболее сложных для регулирования категорий лекарственных средств.В ходе экспертной панели представители профильных организаций Беларуси, Казахстана и России представили опыт регистрации препаратов прорывной терапии по правилам ЕАЭС. Руководители подведомственных организаций Минздрава России и Росздравнадзора рассказали о процедуре оценки особой значимости лекарственных препаратов и особенностях их государственного контроля.Опытом разработки, исследований, экспертизы и регистрации инновационных препаратов в странах ЕАЭС, Европейского союза и США также поделились представители фармацевтических компаний государств Союза, стран-наблюдателей и международных производителей.В работе экспертной панели приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения. Доктор Урсула Лоизидес представила подходы ВОЗ к использованию международных непатентованных наименований и рекомендации по наименованию конъюгированных лекарственных веществ.ЕЭК: рынок лекарственных средств ЕАЭС достиг нового уровня интеграционного становленияОсобое внимание участники уделили вопросам регулирования высокотехнологичных, в том числе конъюгированных, препаратов. Было отмечено, что такие лекарственные средства, предназначенные для лечения редких и тяжелых заболеваний, требуют специальных подходов к оценке качества, безопасности и эффективности.По итогам обсуждения представители фармацевтической отрасли государств ЕАЭС подтвердили, что действующее право Союза создает достаточную регуляторную основу для регистрации препаратов прорывной терапии. Предложения по дальнейшему совершенствованию регулирования будут рассматриваться на заседаниях рабочей группы ЕЭК по формированию общих подходов к обращению лекарственных средств.

https://uz.sputniknews.ru/20260718/eek-uprostit-issledovaniya-lekarstv-i-obnovit-pravila-farmrynka-eaes-59119583.html

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