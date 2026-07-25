Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей на ЧА по синхронному плаванию
12:24 25.07.2026 (обновлено: 12:38 25.07.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Сборная Узбекистана успешно выступает на 12-м чемпионате Азии среди возрастных групп по водным видам спорта (12th Asian Age Group Championships 2026), который проходит в Таиланде. В активе команды — одна золотая, три серебряные и семь бронзовых наград.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекские синхронисты завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
"В Таиланде продолжается чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. По итогам прошедших соревновательных дней сборная Узбекистана добилась отличных результатов в соревнованиях по синхронному плаванию, завоевав 1 золотую, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Единственную золотую награду в копилку команды принесла Алиса Морковина, ставшая победительницей в произвольной программе среди солисток в возрастной категории U13.
Серебряными призерами чемпионата стали Дарья Кочнева (произвольная программа, соло, U18), Диёра Хамзаева и Санжарбек Холмуротов (произвольная программа, микст-дуэт, U13), а также Тевиль Юнусова и Катерина Морозова (произвольная программа, дуэт, U13).
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
В Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Бронзовые медали завоевали техническая группа U18, Елизавета Касаткина (произвольная программа, соло, U15), комбинированная группа спортсменов возрастных категорий U15 и U13, Жасур Хасанов (произвольная программа, соло, U13), Сабина Махмудова и Дарья Кочнева (произвольная программа, дуэт, U18), Муслима Яхёева и Азамат Салихов (произвольная программа, микст-дуэт, U15), а также Райхона Эргашева и Арслонбек Муминов (произвольная программа, микст-дуэт, U18).
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
В Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Чемпионат Азии среди возрастных групп по водным видам спорта проходит в Таиланде с участием лучших молодых спортсменов континента. В рамках турнира проходят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и артистическому плаванию, где юные атлеты соревнуются в возрастных категориях U13, U15 и U18.