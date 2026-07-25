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https://uz.sputniknews.ru/20260725/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-11-medaley-na-chempionate-azii-po-sinxronnomu-plavaniyu-59268194.html
Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей на ЧА по синхронному плаванию
Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей на ЧА по синхронному плаванию
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана успешно выступает на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в Таиланде. В активе команды — одна золотая, три серебряные и семь бронзовых наград.
2026-07-25T12:24+0500
2026-07-25T12:38+0500
спорт
таиланд
синхронное плавание
медали
золотая медаль
бронза
серебро
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекские синхронисты завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Единственную золотую награду в копилку команды принесла Алиса Морковина, ставшая победительницей в произвольной программе среди солисток в возрастной категории U13.ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзуСеребряными призерами чемпионата стали Дарья Кочнева (произвольная программа, соло, U18), Диёра Хамзаева и Санжарбек Холмуротов (произвольная программа, микст-дуэт, U13), а также Тевиль Юнусова и Катерина Морозова (произвольная программа, дуэт, U13).Бронзовые медали завоевали техническая группа U18, Елизавета Касаткина (произвольная программа, соло, U15), комбинированная группа спортсменов возрастных категорий U15 и U13, Жасур Хасанов (произвольная программа, соло, U13), Сабина Махмудова и Дарья Кочнева (произвольная программа, дуэт, U18), Муслима Яхёева и Азамат Салихов (произвольная программа, микст-дуэт, U15), а также Райхона Эргашева и Арслонбек Муминов (произвольная программа, микст-дуэт, U18).Чемпионат Азии среди возрастных групп по водным видам спорта проходит в Таиланде с участием лучших молодых спортсменов континента. В рамках турнира проходят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и артистическому плаванию, где юные атлеты соревнуются в возрастных категориях U13, U15 и U18.
https://uz.sputniknews.ru/20260721/yunye-plovtsy-uzbekistana-popolnili-medalnuyu-kopilku-na-chempionate-azii-59168976.html
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спорт, таиланд, синхронное плавание, медали, золотая медаль, бронза, серебро
спорт, таиланд, синхронное плавание, медали, золотая медаль, бронза, серебро

Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей на ЧА по синхронному плаванию

12:24 25.07.2026 (обновлено: 12:38 25.07.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
В Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Сборная Узбекистана успешно выступает на 12-м чемпионате Азии среди возрастных групп по водным видам спорта (12th Asian Age Group Championships 2026), который проходит в Таиланде. В активе команды — одна золотая, три серебряные и семь бронзовых наград.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекские синхронисты завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
"В Таиланде продолжается чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. По итогам прошедших соревновательных дней сборная Узбекистана добилась отличных результатов в соревнованиях по синхронному плаванию, завоевав 1 золотую, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Единственную золотую награду в копилку команды принесла Алиса Морковина, ставшая победительницей в произвольной программе среди солисток в возрастной категории U13.
ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзу
Серебряными призерами чемпионата стали Дарья Кочнева (произвольная программа, соло, U18), Диёра Хамзаева и Санжарбек Холмуротов (произвольная программа, микст-дуэт, U13), а также Тевиль Юнусова и Катерина Морозова (произвольная программа, дуэт, U13).
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
В Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2026
В Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Бронзовые медали завоевали техническая группа U18, Елизавета Касаткина (произвольная программа, соло, U15), комбинированная группа спортсменов возрастных категорий U15 и U13, Жасур Хасанов (произвольная программа, соло, U13), Сабина Махмудова и Дарья Кочнева (произвольная программа, дуэт, U18), Муслима Яхёева и Азамат Салихов (произвольная программа, микст-дуэт, U15), а также Райхона Эргашева и Арслонбек Муминов (произвольная программа, микст-дуэт, U18).
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
В Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2026
В Таиланде проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Чемпионат Азии среди возрастных групп по водным видам спорта проходит в Таиланде с участием лучших молодых спортсменов континента. В рамках турнира проходят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и артистическому плаванию, где юные атлеты соревнуются в возрастных категориях U13, U15 и U18.
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2026
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии
21 июля, 13:00
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