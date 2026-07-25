https://uz.sputniknews.ru/20260725/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-11-medaley-na-chempionate-azii-po-sinxronnomu-plavaniyu-59268194.html

Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей на ЧА по синхронному плаванию

Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей на ЧА по синхронному плаванию

Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана успешно выступает на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в Таиланде. В активе команды — одна золотая, три серебряные и семь бронзовых наград.

2026-07-25T12:24+0500

2026-07-25T12:24+0500

2026-07-25T12:38+0500

спорт

таиланд

синхронное плавание

медали

золотая медаль

бронза

серебро

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекские синхронисты завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Единственную золотую награду в копилку команды принесла Алиса Морковина, ставшая победительницей в произвольной программе среди солисток в возрастной категории U13.ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзуСеребряными призерами чемпионата стали Дарья Кочнева (произвольная программа, соло, U18), Диёра Хамзаева и Санжарбек Холмуротов (произвольная программа, микст-дуэт, U13), а также Тевиль Юнусова и Катерина Морозова (произвольная программа, дуэт, U13).Бронзовые медали завоевали техническая группа U18, Елизавета Касаткина (произвольная программа, соло, U15), комбинированная группа спортсменов возрастных категорий U15 и U13, Жасур Хасанов (произвольная программа, соло, U13), Сабина Махмудова и Дарья Кочнева (произвольная программа, дуэт, U18), Муслима Яхёева и Азамат Салихов (произвольная программа, микст-дуэт, U15), а также Райхона Эргашева и Арслонбек Муминов (произвольная программа, микст-дуэт, U18).Чемпионат Азии среди возрастных групп по водным видам спорта проходит в Таиланде с участием лучших молодых спортсменов континента. В рамках турнира проходят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и артистическому плаванию, где юные атлеты соревнуются в возрастных категориях U13, U15 и U18.

https://uz.sputniknews.ru/20260721/yunye-plovtsy-uzbekistana-popolnili-medalnuyu-kopilku-na-chempionate-azii-59168976.html

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спорт, таиланд, синхронное плавание, медали, золотая медаль, бронза, серебро