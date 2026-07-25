Узбекистан и Россия создадут рабочую группу по экспертизе проекта АЭС
17:56 25.07.2026 (обновлено: 17:59 25.07.2026)
© Министерство транспортаМинистр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым
© Министерство транспорта
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Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В рамках реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Джизакской области будет создана совместная рабочая группа узбекской и российской сторон, которая займется координацией вопросов проведения экспертизы проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".
Соответствующая договоренность достигнута по итогам рабочей встречи делегации Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС с директором по капитальному строительству Госкорпорации "Росатом" Дмитрием Волковым и представителями "Отраслевого центра капитального строительства", состоявшейся в Москве.
© Агентство "Узатом"Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
© Агентство "Узатом"
Рабочая группа будет обеспечивать взаимодействие между профильными организациями двух стран, сопровождать процесс экспертизы проектной документации, способствовать оперативному решению возникающих вопросов и получению необходимых экспертных заключений.
В ходе встречи стороны также обсудили порядок проведения экспертизы проектной документации, а также вопросы подготовки и развития компетенций национальных специалистов, участвующих в реализации проекта строительства АЭС.
© Агентство "Узатом"Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
© Агентство "Узатом"
Кроме того, узбекская делегация провела переговоры с руководством Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли. В центре внимания были вопросы организации сотрудничества с компаниями-членами Ассоциации на территории Узбекистана.
© Агентство "Узатом"Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
© Агентство "Узатом"
В рамках дальнейшего развития международного сотрудничества в атомной отрасли также состоялись переговоры с представителем венгерской компании MVM EGI Zrt. Стороны определили дальнейшие шаги по решению вопросов, связанных с сооружением сухих градирен.
© Агентство "Узатом"Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
© Агентство "Узатом"
В "Узатоме" отмечают, что проведенные встречи стали продолжением последовательной работы по обеспечению эффективной реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Джизакской области.