https://uz.sputniknews.ru/20260725/uzbekistan-rossiya-sozdadut-rabochuyu-gruppu-po-ekspertize-proekta-aes-59274749.html

Узбекистан и Россия создадут рабочую группу по экспертизе проекта АЭС

Узбекистан и Россия создадут рабочую группу по экспертизе проекта АЭС

Sputnik Узбекистан

Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.

2026-07-25T17:56+0500

2026-07-25T17:56+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В рамках реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Джизакской области будет создана совместная рабочая группа узбекской и российской сторон, которая займется координацией вопросов проведения экспертизы проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".Соответствующая договоренность достигнута по итогам рабочей встречи делегации Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС с директором по капитальному строительству Госкорпорации "Росатом" Дмитрием Волковым и представителями "Отраслевого центра капитального строительства", состоявшейся в Москве.Рабочая группа будет обеспечивать взаимодействие между профильными организациями двух стран, сопровождать процесс экспертизы проектной документации, способствовать оперативному решению возникающих вопросов и получению необходимых экспертных заключений.Опыт Воронежской области по развитию города-спутника АЭС используют в УзбекистанеВ ходе встречи стороны также обсудили порядок проведения экспертизы проектной документации, а также вопросы подготовки и развития компетенций национальных специалистов, участвующих в реализации проекта строительства АЭС.Кроме того, узбекская делегация провела переговоры с руководством Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли. В центре внимания были вопросы организации сотрудничества с компаниями-членами Ассоциации на территории Узбекистана.В рамках дальнейшего развития международного сотрудничества в атомной отрасли также состоялись переговоры с представителем венгерской компании MVM EGI Zrt. Стороны определили дальнейшие шаги по решению вопросов, связанных с сооружением сухих градирен.В "Узатоме" отмечают, что проведенные встречи стали продолжением последовательной работы по обеспечению эффективной реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Джизакской области.

https://uz.sputniknews.ru/20260708/kak-uzbekistan-gotovitsya-k-zapusku-aes-58897541.html

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