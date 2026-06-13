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https://uz.sputniknews.ru/20260613/opyt-voronejskoy-oblasti-gorod-sputnika-aes-uzbekistan-58308545.html
Опыт Воронежской области по развитию города-спутника АЭС используют в Узбекистане
Опыт Воронежской области по развитию города-спутника АЭС используют в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Воронежская область поделится с Узбекистаном практикой развития города-спутника атомной станции.
2026-06-13T10:07+0500
2026-06-13T10:13+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Воронежская область поделится с Узбекистаном опытом развития города-спутника атомной электростанции, включая вопросы инфраструктуры, экономики и взаимодействия с крупным энергетическим объектом. Об этом сообщает пресс-служба правительства субъекта РФ.Эта тема обсуждалась на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с делегацией Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Основной целью визита узбекской делегации стало изучение опыта развития Нововоронежа — города, который на протяжении более чем 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной электростанцией.Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в УзбекистанеВ настоящее время Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВЭР-1200 и двух блоков малой мощности РИТМ-200Н. В перспективе новая станция сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии.Глава Узатома назвал ключевые преимущества новой АЭС для УзбекистанаВ ходе встречи было отмечено, что Нововоронежская АЭС – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. С 2013 года станция перечислила в бюджет Воронежской области 95 млрд рублей налоговых отчислений и входит в число крупнейших налогоплательщиков региона.Приветствуя делегацию, Александр Гусев выразил уверенность, что Нововоронежская АЭС может служить примером эффективного и надежного функционирования энергетического объекта, а также гармоничного развития города-спутника.Губернатор подчеркнул готовность региона к расширению сотрудничества с Узбекистаном.Атомная энергетика в Узбекистане: от намерений к практическим действиям
https://uz.sputniknews.ru/20260514/kakoy-budet-aes-v-uzbekistane-57572315.html
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воронеж, узбекистан, сотрудничество, аэс, строительство аэс в узбекистане, россия
воронеж, узбекистан, сотрудничество, аэс, строительство аэс в узбекистане, россия

Опыт Воронежской области по развитию города-спутника АЭС используют в Узбекистане

10:07 13.06.2026 (обновлено: 10:13 13.06.2026)
© Пресс-служба правительства Воронежской областиВстреча губернатора Воронежской области РФ Александра Гусева заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым
Встреча губернатора Воронежской области РФ Александра Гусева заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2026
© Пресс-служба правительства Воронежской области
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Воронежская область поделится с Узбекистаном практикой развития города-спутника атомной станции.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Воронежская область поделится с Узбекистаном опытом развития города-спутника атомной электростанции, включая вопросы инфраструктуры, экономики и взаимодействия с крупным энергетическим объектом. Об этом сообщает пресс-служба правительства субъекта РФ.
Эта тема обсуждалась на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с делегацией Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Основной целью визита узбекской делегации стало изучение опыта развития Нововоронежа — города, который на протяжении более чем 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной электростанцией.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане

В настоящее время Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВЭР-1200 и двух блоков малой мощности РИТМ-200Н. В перспективе новая станция сможет обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии.
Глава Узатома назвал ключевые преимущества новой АЭС для Узбекистана
В ходе встречи было отмечено, что Нововоронежская АЭС – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. С 2013 года станция перечислила в бюджет Воронежской области 95 млрд рублей налоговых отчислений и входит в число крупнейших налогоплательщиков региона.

Приветствуя делегацию, Александр Гусев выразил уверенность, что Нововоронежская АЭС может служить примером эффективного и надежного функционирования энергетического объекта, а также гармоничного развития города-спутника.

"Мы искренне рады принимать делегацию Узбекистана и готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошедший год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше, – подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул готовность региона к расширению сотрудничества с Узбекистаном.
Атомная энергетика в Узбекистане: от намерений к практическим действиям
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