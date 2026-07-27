Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260727/baxtiyor-saidov-prinyal-zavershayuschego-dipmissiyu-v-uzbekistane-posla-kazaxstana-59307798.html
Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана
Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях
2026-07-27T16:35+0500
2026-07-27T16:35+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
встреча
прощание
посол
казахстан
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59307617_0:139:2560:1579_1920x0_80_0_0_cd1a8461f726a855090ab9b241d92f0e.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Казахстана в РУз Бейбутом Атамкуловым. Об этом глава МИД республики сообщил в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях. В частности, 22 декабря 2022-го государства подписали Договор о союзнических отношениях.Бахтиёр Саидов выразил послу Казахстана искреннюю признательность за его весомый личный вклад в укрепление дружбы, добрососедства и союзнических отношений между двумя странами.Он отметил, что Бейбут Атамкулов является искренним другом Узбекистана и профессионалом высокого уровня и пожелал ему новых успехов в дальнейшей работе.Бейбут Атамкулов возглавлял посольство в Ташкенте с 2022 года. На этом посту его сменит Ералы Тугжанов, назначенный указом Президента Казахстана 22 июля 2026 года.
https://uz.sputniknews.ru/20260722/eraly-tugjanov-stal-poslom-kazaxstana-v-uzbekistane--chto-o-nem-izvestno-59185572.html
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59307617_42:0:2547:1879_1920x0_80_0_0_72c3edc42c925e6a376821cdcb119be7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, прощание, посол, казахстан, узбекистан
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, прощание, посол, казахстан, узбекистан

Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана

16:35 27.07.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана
Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Подписаться
Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Казахстана в РУз Бейбутом Атамкуловым. Об этом глава МИД республики сообщил в своем Telegram-канале.
“Приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Узбекистане Бейбута Атамкулова в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране”, — говорится в сообщении.
Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях. В частности, 22 декабря 2022-го государства подписали Договор о союзнических отношениях.
Бахтиёр Саидов выразил послу Казахстана искреннюю признательность за его весомый личный вклад в укрепление дружбы, добрососедства и союзнических отношений между двумя странами.
Он отметил, что Бейбут Атамкулов является искренним другом Узбекистана и профессионалом высокого уровня и пожелал ему новых успехов в дальнейшей работе.
Бейбут Атамкулов возглавлял посольство в Ташкенте с 2022 года. На этом посту его сменит Ералы Тугжанов, назначенный указом Президента Казахстана 22 июля 2026 года.
Тугжанов Ералы Лукпанович назначен послом Казахстан в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
Ералы Тугжанов стал послом Казахстана в Узбекистане — что о нем известно
22 июля, 11:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0