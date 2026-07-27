https://uz.sputniknews.ru/20260727/baxtiyor-saidov-prinyal-zavershayuschego-dipmissiyu-v-uzbekistane-posla-kazaxstana-59307798.html

Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана

Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях

2026-07-27T16:35+0500

2026-07-27T16:35+0500

2026-07-27T16:35+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

встреча

прощание

посол

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Казахстана в РУз Бейбутом Атамкуловым. Об этом глава МИД республики сообщил в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях. В частности, 22 декабря 2022-го государства подписали Договор о союзнических отношениях.Бахтиёр Саидов выразил послу Казахстана искреннюю признательность за его весомый личный вклад в укрепление дружбы, добрососедства и союзнических отношений между двумя странами.Он отметил, что Бейбут Атамкулов является искренним другом Узбекистана и профессионалом высокого уровня и пожелал ему новых успехов в дальнейшей работе.Бейбут Атамкулов возглавлял посольство в Ташкенте с 2022 года. На этом посту его сменит Ералы Тугжанов, назначенный указом Президента Казахстана 22 июля 2026 года.

https://uz.sputniknews.ru/20260722/eraly-tugjanov-stal-poslom-kazaxstana-v-uzbekistane--chto-o-nem-izvestno-59185572.html

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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, прощание, посол, казахстан, узбекистан