https://uz.sputniknews.ru/20260727/baxtiyor-saidov-prinyal-zavershayuschego-dipmissiyu-v-uzbekistane-posla-kazaxstana-59307798.html
Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана
Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях
2026-07-27T16:35+0500
2026-07-27T16:35+0500
2026-07-27T16:35+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
встреча
прощание
посол
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Казахстана в РУз Бейбутом Атамкуловым. Об этом глава МИД республики сообщил в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях. В частности, 22 декабря 2022-го государства подписали Договор о союзнических отношениях.Бахтиёр Саидов выразил послу Казахстана искреннюю признательность за его весомый личный вклад в укрепление дружбы, добрососедства и союзнических отношений между двумя странами.Он отметил, что Бейбут Атамкулов является искренним другом Узбекистана и профессионалом высокого уровня и пожелал ему новых успехов в дальнейшей работе.Бейбут Атамкулов возглавлял посольство в Ташкенте с 2022 года. На этом посту его сменит Ералы Тугжанов, назначенный указом Президента Казахстана 22 июля 2026 года.
https://uz.sputniknews.ru/20260722/eraly-tugjanov-stal-poslom-kazaxstana-v-uzbekistane--chto-o-nem-izvestno-59185572.html
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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, прощание, посол, казахстан, узбекистан
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, прощание, посол, казахстан, узбекистан
Бахтиёр Саидов принял завершающего дипмиссию в Узбекистане посла Казахстана
Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с послом Казахстана в РУз Бейбутом Атамкуловым. Об этом глава МИД республики сообщил
в своем Telegram-канале.
“Приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Узбекистане Бейбута Атамкулова в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране”, — говорится в сообщении.
Глава МИД РУз отметил, что деятельность Бейбута Атамкулова пришлась на важный исторический период в узбекско-казахстанских отношениях. В частности, 22 декабря 2022-го государства подписали Договор о союзнических отношениях.
Бахтиёр Саидов выразил послу Казахстана искреннюю признательность за его весомый личный вклад в укрепление дружбы, добрососедства и союзнических отношений между двумя странами.
Он отметил, что Бейбут Атамкулов является искренним другом Узбекистана и профессионалом высокого уровня и пожелал ему новых успехов в дальнейшей работе.
Бейбут Атамкулов возглавлял посольство в Ташкенте с 2022 года. На этом посту его сменит Ералы Тугжанов, назначенный указом Президента Казахстана 22 июля 2026 года.