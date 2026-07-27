https://uz.sputniknews.ru/20260727/mirziyoev-problema-energetiki-ne-v-finansirovanii-a-v-upravlenii-sistemoy-59315248.html

Мирзиёев: Проблема энергетики не в финансировании, а в управлении системой

Мирзиёев: Проблема энергетики не в финансировании, а в управлении системой

Sputnik Узбекистан

Под председательством главы РУз прошло видеоселекторное совещание по приоритетным задачам в топливно-энергетической отрасли

2026-07-27T18:15+0500

2026-07-27T18:15+0500

2026-07-27T18:18+0500

энергетика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Проблема энергетики не в финансировании, а в управлении системой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Под его председательством прошло видеоселекторное совещание по приоритетным задачам в топливно-энергетической отрасли.Мирзиёев подчеркнул, что неоднократно лично встречался с инвесторами и выслушивал их предложения. Для реализации каждого крупного проекта создавались необходимые условия и предоставлялись соответствующие гарантии.В результате в энергетический сектор привлекли $23 млрд иностранных инвестиций, а в регионах ввели в эксплуатацию электростанции общей мощностью 9,5 ГВт. Таким образом, создали генерирующие мощности, полностью покрывающие внутреннюю потребность страны в электроэнергии.За последние годы на модернизацию электрических и газовых сетей, подстанций, трансформаторов и газораспределительных устройств направили 30 трлн сумов. Это в шесть раз больше средств, выделенных на эти цели за предыдущие 25 лет.Руководитель страны отметил, что, несмотря на общую систему управления, в одних регионах энергетическая инфраструктура работает стабильно, в других же регулярно происходят аварии. Это связано с различиями в уровне контроля и дисциплины.Он раскритиковал руководство Минэнерго и его структурных подразделений, указав на низкую исполнительскую дисциплину и безответственность. Президент подчеркнул, что население и предприниматели недовольны работой нынешнего руководства отрасли.Он акцентировал внимание на том, что только в июне и июле в республике произошло около 4 тыс. аварий на объектах электроснабжения. В результате жители и предприниматели оставались без электричества по восемь-десять часов.Также за последние пять лет в ряде городов потребление электроэнергии возросло более чем вдвое. Однако ответственные лица заранее не учли, что существующие электросети не выдержат такой нагрузки.Президент раскритиковал отсутствие расчетов ущерба, причиненного предпринимателям и экономике каждым отключением электроэнергии. Он также отметил, что из-за отсутствия у хокимов точного понимания баланса энергопотребления миллиарды сумов расходуются впустую.На сегодняшний день у некоторых хокимов отсутствуют конкретные расчеты по улучшению инфраструктуры.Потери в сетях составляют 17,2%. За первые шесть месяцев текущего года было потеряно 4,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии.В городе Андижане, а также в Асакинском, Янгиабадском, Косонском, Кокдалинском, Байсунском, Алтынсайском, Куштепинском, Ташлакском, Кошрабатском и Самаркандском районах уровень потерь превышает 25%.Несмотря на то что с момента внедрения систем АСКУЭ и АСКУГ прошло более четырех лет, 300 тыс. газовых и 234 тыс. электрических счетчиков, установленных в домохозяйствах, не передают данные в систему. В результате в некоторых регионах вместо снижения дебиторской задолженности наблюдается ее рост.

https://uz.sputniknews.ru/20260727/kto-stal-novym-ministrom-energetiki-uzbekistana-59303873.html

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энергетика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, видеоселекторное совещание