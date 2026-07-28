https://uz.sputniknews.ru/20260728/glava-mid-uzbekistana-prinyal-kopii-veritelnyx-gramot-u-novogo-posla-kazaxstana-59320116.html

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Казахстана

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Казахстана

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли, расширения промкооперации и межрегиональных связей, а также ускорения реализации совместных проектов в сфере транспорта и логистики

2026-07-28T09:38+0500

2026-07-28T09:38+0500

2026-07-28T09:38+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

верительные грамоты

посол

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Казахстана Ералы Тугжанова. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Саидов отметил, что, благодаря доверительному диалогу и твердой политической воле лидеров двух государств узбекско-казахстанские отношения сегодня динамично развиваются по всем направлениям.Стороны обсудили вопросы дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли, расширения промышленной кооперации и межрегиональных связей, а также ускорения реализации совместных проектов в сфере транспорта и логистики.В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Казахстана успешной работы в Узбекистане.Ералы Тугжанов, что назначенный указом Президента Казахстана 22 июля 2026 года послом в Узбекистане, сменил Бейбута Атамкулова, возглавлявшего Посольство в Ташкенте с 2022 года.

https://uz.sputniknews.ru/20260722/eraly-tugjanov-stal-poslom-kazaxstana-v-uzbekistane--chto-o-nem-izvestno-59185572.html

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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, верительные грамоты, посол, казахстан, узбекистан