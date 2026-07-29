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https://uz.sputniknews.ru/20260729/kak-mirziyoeva-vstretili-v-kazaxstane-59363804.html
Как Мирзиёева встретили в Казахстане
Как Мирзиёева встретили в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане
2026-07-29T18:01+0500
2026-07-29T18:06+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
казахстан
аэропорт
астана
встреча
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В аэропорту Астаны его встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего"."Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, казахстан, аэропорт, астана, встреча
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, казахстан, аэропорт, астана, встреча

Как Мирзиёева встретили в Казахстане

18:01 29.07.2026 (обновлено: 18:06 29.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Казахстан
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Казахстан
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту Астаны его встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Казахстан
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего".
© Sputnik КазахстанШавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований Игры будущего в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане
© Sputnik Казахстан
"Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.
Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.
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