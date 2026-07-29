https://uz.sputniknews.ru/20260729/kak-mirziyoeva-vstretili-v-kazaxstane-59363804.html

Как Мирзиёева встретили в Казахстане

Как Мирзиёева встретили в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане

2026-07-29T18:01+0500

2026-07-29T18:01+0500

2026-07-29T18:06+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

казахстан

аэропорт

астана

встреча

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В аэропорту Астаны его встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном принял участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего"."Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.

казахстан

астана

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, казахстан, аэропорт, астана, встреча