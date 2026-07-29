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Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Казахстан
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Казахстан
Sputnik Узбекистан
Глава РУз примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане
2026-07-29T15:51+0500
2026-07-29T15:51+0500
2026-07-29T16:04+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
астана
казахстан
политика
церемония
открытие
игры
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства."Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, астана, казахстан, политика, церемония, открытие, игры, спортивные соревнования
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, астана, казахстан, политика, церемония, открытие, игры, спортивные соревнования
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Казахстан
15:51 29.07.2026 (обновлено: 16:04 29.07.2026)
Глава РУз примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Астану. Программой пребывания предусмотрено участие главы нашего государства в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего", — говорится в сообщении.
"Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.
Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.