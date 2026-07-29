https://uz.sputniknews.ru/20260729/shavkat-mirziyoev-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-kazaxstan-59355120.html

Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Казахстан

Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Казахстан

Sputnik Узбекистан

Глава РУз примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане

2026-07-29T15:51+0500

2026-07-29T15:51+0500

2026-07-29T16:04+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

астана

казахстан

политика

церемония

открытие

игры

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства."Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.

астана

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, астана, казахстан, политика, церемония, открытие, игры, спортивные соревнования