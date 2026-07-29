https://uz.sputniknews.ru/20260729/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-tseremonii-otkrytiya-igr-buduschego-v-astane-59336686.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия "Игр будущего" в Астане
Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия "Игр будущего" в Астане
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана по приглашению казахстанского коллеги по посетит эту страну с рабочим визитом
2026-07-29T09:13+0500
2026-07-29T09:13+0500
2026-07-29T09:13+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
казахстан
церемония
открытие
игры
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане, сообщает пресс-служба руководителя страны.Глава Узбекистана по приглашению казахстанского коллеги по посетит эту страну с рабочим визитом."Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, казахстан, церемония, открытие, игры, спортивные соревнования
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, казахстан, церемония, открытие, игры, спортивные соревнования
Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия "Игр будущего" в Астане
Глава Узбекистана по приглашению казахстанского коллеги посетит эту страну с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в Астане, сообщает
пресс-служба руководителя страны.
Глава Узбекистана по приглашению казахстанского коллеги по посетит эту страну с рабочим визитом.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 29 июля посетит эту страну с рабочим визитом. Глава нашего государства примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований "Игры будущего" в городе Астана”, — говорится в сообщении.
"Игры будущего" объединяют традиционные спортивные дисциплины и их цифровые форматы.
Соревнования с участием представителей более 50 стран, в том числе спортсменов из Узбекистана, пройдут с 29 июля по 9 августа.