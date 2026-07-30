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Путин: “Игры будущего” были и остаются свободными от политической конъюнктуры
Путин: “Игры будущего” были и остаются свободными от политической конъюнктуры
Sputnik Узбекистан
Глава РФ направил видеообращение к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Астане
2026-07-30T09:32+0500
2026-07-30T10:05+0500
владимир путин
президент рф
видеообращение
игры
турнир
казахстан
астана
открытие
спорт
общество
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. “Игры будущего” были и остаются свободными от политической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира в Астане.Он отметил, что эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру. Их основная миссия — содействовать гармоничному развитию человека, устремленного в будущее, открытого прогрессу, уверенно владеющего самыми передовыми технологиями, понимающего ценность знаний и стремящегося к совершенствованию.Российский лидер выразил уверенность в том, что со временем количество самостоятельных дисциплин как в программе Игр, так и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же, как и их популярность.Он подчеркнул, что россияне гордятся, что именно РФ стояла у истоков фиджитал-движения, и в стране создают все условия для развития этого вида спорта.Важно, что география Игр расширяется, добавил он. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби — хозяев соревнований прошлого года.Путин особо выделил значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" Президента Казахстана, отметив мощный спортивный потенциал этой страны.В заключение он пожелал участникам состязаний успехов, а гостям — ярких, незабываемых впечатлений.
https://uz.sputniknews.ru/20260730/shavkat-mirziyoev-uchastvoval-v-tseremonii-otkrytiya-igr-buduschego-v-astane-59368784.html
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владимир путин, президент рф, видеообращение, игры, турнир, казахстан, астана, открытие, спорт, общество
владимир путин, президент рф, видеообращение, игры, турнир, казахстан, астана, открытие, спорт, общество

Путин: “Игры будущего” были и остаются свободными от политической конъюнктуры

09:32 30.07.2026 (обновлено: 10:05 30.07.2026)
© POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
© POOL
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Глава РФ направил видеообращение к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Астане.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. “Игры будущего” были и остаются свободными от политической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира в Астане.
Он отметил, что эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру. Их основная миссия — содействовать гармоничному развитию человека, устремленного в будущее, открытого прогрессу, уверенно владеющего самыми передовыми технологиями, понимающего ценность знаний и стремящегося к совершенствованию.
Российский лидер выразил уверенность в том, что со временем количество самостоятельных дисциплин как в программе Игр, так и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же, как и их популярность.
Он подчеркнул, что россияне гордятся, что именно РФ стояла у истоков фиджитал-движения, и в стране создают все условия для развития этого вида спорта.
“Отмечу, что с самого начала эти Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов”, — сказал Путин.
Важно, что география Игр расширяется, добавил он. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби — хозяев соревнований прошлого года.
Путин особо выделил значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" Президента Казахстана, отметив мощный спортивный потенциал этой страны.
В заключение он пожелал участникам состязаний успехов, а гостям — ярких, незабываемых впечатлений.
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