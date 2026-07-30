https://uz.sputniknews.ru/20260730/shavkat-mirziyoev-uchastvoval-v-tseremonii-otkrytiya-igr-buduschego-v-astane-59368784.html

Шавкат Мирзиёев участвовал в церемонии открытия "Игр будущего" в Астане

Шавкат Мирзиёев участвовал в церемонии открытия "Игр будущего" в Астане

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил эту страну с рабочим визитом

2026-07-30T09:13+0500

2026-07-30T09:13+0500

2026-07-30T10:06+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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казахстан

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открытие

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спорт

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял участие в торжественной церемонии открытия третьего международного турнира "Игры будущего" в Астане, сообщает пресс-служба лидера РУз.Глава Узбекистана по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил эту страну с рабочим визитом.В мероприятии, прошедшем на площадке ледового дворца "Барыс Арена", также участвовали Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие зарубежные гости.Видеообращение участникам церемонии направил Президент России Владимир Путин.В рамках яркой программы представили основные направления турнира в фиджитал-формате, объединяющем цифровые состязания с классическими спортивными дисциплинами и реальной физической активностью, что способствует вовлечению молодежи в традиционный спорт.В тот же день состоялся саммит фиджитал-спорта с участием министров спорта и технологий, глав дипмиссий и других высокопоставленных представителей.Первые "Игры будущего" прошли в 2024 году в Казани. В церемонии их открытия также участвовал Шавкат Мирзиёев. Второй турнир состоялся в 2025 году в Абу-Даби.В нынешнем турнире представители Узбекистана выступят в дисциплинах фиджитал-футбола, лазертага и танцев.По завершении рабочего визита президент Узбекистана вернулся в Ташкент.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, казахстан, церемония, открытие, игры, спорт, астана