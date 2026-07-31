https://uz.sputniknews.ru/20260731/biznes-uzbekistan-sovmestnye-proizvodstvennye-proekty-belarus-59398611.html

Бизнес Узбекистана планирует совместные производственные проекты в Беларуси

Бизнес Узбекистана планирует совместные производственные проекты в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Предприниматели Бухарской области рассматривают возможность создания производственных предприятий в Беларуси с последующим экспортом выпускаемой продукции на рынки третьих стран. Эти планы обсуждались на встрече с руководством Национального центра поддержки экспорта.

2026-07-31T09:49+0500

2026-07-31T09:49+0500

2026-07-31T09:53+0500

беларусь

узбекистан

сельское хозяйство

животноводство

экономика

торговля

бухарская область

производство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37246425_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_59e049c8cf2d27c0b599382468899e48.jpg

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Представители бизнес-сообщества Бухарской области Узбекистана рассматривают возможность запуска производственных проектов на территории Беларуси. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи директора Национального центра поддержки экспорта Николая Борисевича с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального центра поддержки экспорта.В переговорах также приняли участие заместитель хакима Бухарской области Ризо Асадов и представители деловых кругов региона. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также развитие прямых контактов между предприятиями двух стран. Посол Узбекистана подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов дипломатической миссии является дальнейшее наращивание двусторонней торговли.В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК В ходе встречи Николай Борисевич рассказал о возможностях Национального центра поддержки экспорта по сопровождению иностранных партнеров и белорусских экспортеров. В частности, центр готов содействовать организации деловых визитов в регионы Беларуси, предоставлять актуальную информацию об условиях ведения бизнеса в стране, а также оказывать поддержку в поиске партнеров и реализации совместных проектов.Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в агропромышленном комплексе и животноводстве. Белорусская сторона выразила готовность помочь узбекским предпринимателям наладить взаимодействие с отечественными производителями и логистическими компаниями для развития эффективной кооперации.Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спортаКроме того, представители деловых кругов Бухарской области заявили о заинтересованности в создании производственных предприятий в Беларуси с перспективой дальнейшего экспорта выпускаемой продукции на рынки третьих стран.

https://uz.sputniknews.ru/20260730/59390274.html

беларусь

узбекистан

бухарская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

беларусь, узбекистан, сельское хозяйство, животноводство, экономика, торговля, бухарская область, производство