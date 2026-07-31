Бизнес Узбекистана планирует совместные производственные проекты в Беларуси
09:49 31.07.2026 (обновлено: 09:53 31.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Беларуси
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Предприниматели Бухарской области рассматривают возможность создания производственных предприятий в Беларуси с последующим экспортом выпускаемой продукции на рынки третьих стран. Эти планы обсуждались на встрече с руководством Национального центра поддержки экспорта.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Представители бизнес-сообщества Бухарской области Узбекистана рассматривают возможность запуска производственных проектов на территории Беларуси.
Этот вопрос обсуждался в ходе встречи директора Национального центра поддержки экспорта Николая Борисевича с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального центра поддержки экспорта.
В переговорах также приняли участие заместитель хакима Бухарской области Ризо Асадов и представители деловых кругов региона.
Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также развитие прямых контактов между предприятиями двух стран. Посол Узбекистана подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов дипломатической миссии является дальнейшее наращивание двусторонней торговли.
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В ходе встречи Николай Борисевич рассказал о возможностях Национального центра поддержки экспорта по сопровождению иностранных партнеров и белорусских экспортеров. В частности, центр готов содействовать организации деловых визитов в регионы Беларуси, предоставлять актуальную информацию об условиях ведения бизнеса в стране, а также оказывать поддержку в поиске партнеров и реализации совместных проектов.
Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в агропромышленном комплексе и животноводстве. Белорусская сторона выразила готовность помочь узбекским предпринимателям наладить взаимодействие с отечественными производителями и логистическими компаниями для развития эффективной кооперации.
В ходе встречи Николай Борисевич рассказал о возможностях Национального центра поддержки экспорта по сопровождению иностранных партнеров и белорусских экспортеров. В частности, центр готов содействовать организации деловых визитов в регионы Беларуси, предоставлять актуальную информацию об условиях ведения бизнеса в стране, а также оказывать поддержку в поиске партнеров и реализации совместных проектов.
Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в агропромышленном комплексе и животноводстве. Белорусская сторона выразила готовность помочь узбекским предпринимателям наладить взаимодействие с отечественными производителями и логистическими компаниями для развития эффективной кооперации.
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Кроме того, представители деловых кругов Бухарской области заявили о заинтересованности в создании производственных предприятий в Беларуси с перспективой дальнейшего экспорта выпускаемой продукции на рынки третьих стран.
Кроме того, представители деловых кругов Бухарской области заявили о заинтересованности в создании производственных предприятий в Беларуси с перспективой дальнейшего экспорта выпускаемой продукции на рынки третьих стран.