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https://uz.sputniknews.ru/20260731/biznes-uzbekistan-sovmestnye-proizvodstvennye-proekty-belarus-59398611.html
Бизнес Узбекистана планирует совместные производственные проекты в Беларуси
Бизнес Узбекистана планирует совместные производственные проекты в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Предприниматели Бухарской области рассматривают возможность создания производственных предприятий в Беларуси с последующим экспортом выпускаемой продукции на рынки третьих стран. Эти планы обсуждались на встрече с руководством Национального центра поддержки экспорта.
2026-07-31T09:49+0500
2026-07-31T09:53+0500
беларусь
узбекистан
сельское хозяйство
животноводство
экономика
торговля
бухарская область
производство
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Представители бизнес-сообщества Бухарской области Узбекистана рассматривают возможность запуска производственных проектов на территории Беларуси. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи директора Национального центра поддержки экспорта Николая Борисевича с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального центра поддержки экспорта.В переговорах также приняли участие заместитель хакима Бухарской области Ризо Асадов и представители деловых кругов региона. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также развитие прямых контактов между предприятиями двух стран. Посол Узбекистана подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов дипломатической миссии является дальнейшее наращивание двусторонней торговли.В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК В ходе встречи Николай Борисевич рассказал о возможностях Национального центра поддержки экспорта по сопровождению иностранных партнеров и белорусских экспортеров. В частности, центр готов содействовать организации деловых визитов в регионы Беларуси, предоставлять актуальную информацию об условиях ведения бизнеса в стране, а также оказывать поддержку в поиске партнеров и реализации совместных проектов.Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в агропромышленном комплексе и животноводстве. Белорусская сторона выразила готовность помочь узбекским предпринимателям наладить взаимодействие с отечественными производителями и логистическими компаниями для развития эффективной кооперации.Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спортаКроме того, представители деловых кругов Бухарской области заявили о заинтересованности в создании производственных предприятий в Беларуси с перспективой дальнейшего экспорта выпускаемой продукции на рынки третьих стран.
https://uz.sputniknews.ru/20260730/59390274.html
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беларусь, узбекистан, сельское хозяйство, животноводство, экономика, торговля, бухарская область, производство
беларусь, узбекистан, сельское хозяйство, животноводство, экономика, торговля, бухарская область, производство

Бизнес Узбекистана планирует совместные производственные проекты в Беларуси

09:49 31.07.2026 (обновлено: 09:53 31.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Беларуси
Флаги Узбекистана и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Предприниматели Бухарской области рассматривают возможность создания производственных предприятий в Беларуси с последующим экспортом выпускаемой продукции на рынки третьих стран. Эти планы обсуждались на встрече с руководством Национального центра поддержки экспорта.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Представители бизнес-сообщества Бухарской области Узбекистана рассматривают возможность запуска производственных проектов на территории Беларуси.
Этот вопрос обсуждался в ходе встречи директора Национального центра поддержки экспорта Николая Борисевича с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального центра поддержки экспорта.
В переговорах также приняли участие заместитель хакима Бухарской области Ризо Асадов и представители деловых кругов региона.
Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также развитие прямых контактов между предприятиями двух стран. Посол Узбекистана подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов дипломатической миссии является дальнейшее наращивание двусторонней торговли.
В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК

В ходе встречи Николай Борисевич рассказал о возможностях Национального центра поддержки экспорта по сопровождению иностранных партнеров и белорусских экспортеров. В частности, центр готов содействовать организации деловых визитов в регионы Беларуси, предоставлять актуальную информацию об условиях ведения бизнеса в стране, а также оказывать поддержку в поиске партнеров и реализации совместных проектов.

Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в агропромышленном комплексе и животноводстве. Белорусская сторона выразила готовность помочь узбекским предпринимателям наладить взаимодействие с отечественными производителями и логистическими компаниями для развития эффективной кооперации.
Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спорта

Кроме того, представители деловых кругов Бухарской области заявили о заинтересованности в создании производственных предприятий в Беларуси с перспективой дальнейшего экспорта выпускаемой продукции на рынки третьих стран.
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