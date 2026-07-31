https://uz.sputniknews.ru/20260731/pri-ukrainskoy-ataki-dronami-v-volgograde-postradali-pyat-chelovek-59399115.html
В результате украинской атаки дронами в Волгограде пострадали пять человек
В результате украинской атаки дронами в Волгограде пострадали пять человек
Sputnik Узбекистан
После атаки БПЛА в Волгограде произошли пожары на объектах Wildberries и ТЭК.
2026-07-31T10:24+0500
2026-07-31T10:24+0500
2026-07-31T10:58+0500
атака
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Волгоградской области при массированной атаке беспилотников пострадали пять человек. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.Медики оказывают им всю необходимую помощь.В пятницу утром Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате атаки был повреждены многоквартирный и частный дома, на промышленном предприятии ТЭК на юге города вспыхнул пожар. Губернатор региона сообщил, что ПВО отражает налет украинских дронов.При атаках дронов ВСУ на склады Wildberries в Тамбовской области погибли семь человекКак сообщили в пресс-службе компании Wildberries, на складе в Волгограде произошло возгорание.В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
https://uz.sputniknews.ru/20260724/tri-cheloveka-postradali-ataka-dronov-sklad-wildberries-lenoblast-59235373.html
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атака, украина, волгоград, сво, россия, дрон
атака, украина, волгоград, сво, россия, дрон
В результате украинской атаки дронами в Волгограде пострадали пять человек
10:24 31.07.2026 (обновлено: 10:58 31.07.2026)
После атаки БПЛА в Волгограде произошли пожары на объектах Wildberries и ТЭК.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Волгоградской области при массированной атаке беспилотников пострадали пять человек. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
"Пятеро пострадавших госпитализированы", — говорится в заявлении в канале администрации платформы "Макс".
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
В пятницу утром Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате атаки был повреждены многоквартирный и частный дома, на промышленном предприятии ТЭК на юге города вспыхнул пожар. Губернатор региона сообщил, что ПВО отражает налет украинских дронов.
Как сообщили в пресс-службе компании Wildberries, на складе в Волгограде произошло возгорание.
"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в посте в Telegram-канале.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.