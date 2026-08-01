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https://uz.sputniknews.ru/20260801/shavkat-mirziyoev-otkrytie-chempionat-vodno-motorniy-sport-59424195.html
Шавкат Мирзиёев посетил открытие чемпионата по водно-моторному спорту на Иссык-Куле
Шавкат Мирзиёев посетил открытие чемпионата по водно-моторному спорту на Иссык-Куле
Sputnik Узбекистан
На озере Иссык-Куль состоялась торжественная церемония открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту.
2026-08-01T13:55+0500
2026-08-01T14:25+0500
шавкат мирзиёев
кыргызстан
водный спорт
иссык-куль
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В рамках программы неформальной Консультативной встречи главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту на озере Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Лидеры поприветствовали участников и гостей соревнований.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой понаблюдали за квалификационным заездом спортсменов.Гран-при является вторым этапом чемпионата мира F1H2O, известного как "Формула-1 на воде" и проводимого под эгидой Международного союза водно-моторного спорта.В соревнованиях ежегодно принимают участие профессиональные команды и спортсмены из разных стран. В Центральной Азии этап чемпионата мира проводится впервые.Соревнования включают тренировки, квалификационные заезды и основную гонку на высокоскоростных лодках, развивающих скорость свыше 220 км/ч.
https://uz.sputniknews.ru/20260731/prezident-uzbekistana-otkrytie-otelya-baku-pobereje-issyk-kulya-59416126.html
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шавкат мирзиёев, кыргызстан, водный спорт, иссык-куль, президент узбекистана
шавкат мирзиёев, кыргызстан, водный спорт, иссык-куль, президент узбекистана

Шавкат Мирзиёев посетил открытие чемпионата по водно-моторному спорту на Иссык-Куле

13:55 01.08.2026 (обновлено: 14:25 01.08.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На озере Иссык-Куль состоялась торжественная церемония открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту. Гран-при является вторым этапом чемпионата мира "Формула-1 на воде", проводимого под эгидой Международного союза водно-моторного спорта.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В рамках программы неформальной Консультативной встречи главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту на озере Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры поприветствовали участников и гостей соревнований.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой понаблюдали за квалификационным заездом спортсменов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в открытии чемпионата по водно-моторному спорту в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии чемпионата по водно-моторному спорту в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии чемпионата по водно-моторному спорту в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Гран-при является вторым этапом чемпионата мира F1H2O, известного как "Формула-1 на воде" и проводимого под эгидой Международного союза водно-моторного спорта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соревнованиях ежегодно принимают участие профессиональные команды и спортсмены из разных стран. В Центральной Азии этап чемпионата мира проводится впервые.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Соревнования включают тренировки, квалификационные заезды и основную гонку на высокоскоростных лодках, развивающих скорость свыше 220 км/ч.
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
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