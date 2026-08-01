https://uz.sputniknews.ru/20260801/shavkat-mirziyoev-otkrytie-chempionat-vodno-motorniy-sport-59424195.html

Шавкат Мирзиёев посетил открытие чемпионата по водно-моторному спорту на Иссык-Куле

Шавкат Мирзиёев посетил открытие чемпионата по водно-моторному спорту на Иссык-Куле

Sputnik Узбекистан

На озере Иссык-Куль состоялась торжественная церемония открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту.

2026-08-01T13:55+0500

2026-08-01T13:55+0500

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шавкат мирзиёев

кыргызстан

водный спорт

иссык-куль

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В рамках программы неформальной Консультативной встречи главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту на озере Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Лидеры поприветствовали участников и гостей соревнований.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой понаблюдали за квалификационным заездом спортсменов.Гран-при является вторым этапом чемпионата мира F1H2O, известного как "Формула-1 на воде" и проводимого под эгидой Международного союза водно-моторного спорта.В соревнованиях ежегодно принимают участие профессиональные команды и спортсмены из разных стран. В Центральной Азии этап чемпионата мира проводится впервые.Соревнования включают тренировки, квалификационные заезды и основную гонку на высокоскоростных лодках, развивающих скорость свыше 220 км/ч.

https://uz.sputniknews.ru/20260731/prezident-uzbekistana-otkrytie-otelya-baku-pobereje-issyk-kulya-59416126.html

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