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В Сырдарье 48 женщин обеспечены жильем

Более сорока жительниц Сырдарьи получили дома

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
В Узбекистане
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Кроме того, жительницам Сырдарьинской области вручили бытовую технику — это подарки от спонсоров.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Сырдарье 48 женщин обеспечены жильем, сообщается на официальной странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook. Ключи вручили нуждающимся в социальной поддержке.

Уточняется, что дома получили женщины из Бойвутского, Гулистанского, Марзаабадского районов и города Ширин. Им также подарили бытовую технику.

В Сырдарье 48 женщин обеспечены жильем
Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
В Сырдарье 48 женщин обеспечены жильем

"Первоначальные взносы этих граждан на жилье предоставлены Общественным фондом поддержки женщин и семей и организациями-спонсорами", — говорится в публикации.

Ранее глава Комитета женщин Танзила Нарбаева рассказала, что в 2019 году особое внимание будет уделено трудоустройству женщин из малообеспеченных семей, а также вернувшихся из мест заключения. Список включает 13 тысяч имен.

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Теги:
женщина, Сырдарья, Комитет женщин Узбекистана



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