В Узбекистане матерям детей-инвалидов выделят пособия

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане матери детей-инвалидов, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого стажа для назначения пенсии, с 1 марта 2019 года будут получать социальные пособия. Об этом говорится в указе президента республики Шавката Мирзиёева.

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Кабинету министров в месячный срок предстоит определить размер и порядок их выплаты.

Президент предложил выделить социальные пособия матерям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, в ежегодном обращении к парламенту в конце декабря. Глава государства отметил, что необходимо провести коренные реформы в пенсионной системе и социальной сфере, усилить защиту детей с особенностями развития и ограниченными возможностями.

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