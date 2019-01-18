16:09 18 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Новорожденный ребенок

В Узбекистане матерям детей-инвалидов выделят пособия

CC0 / pixabay
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
131 0 0

Социальное пособие смогут получать женщины, не имеющие стажа для пенсии.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане матери детей-инвалидов, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого стажа для назначения пенсии, с 1 марта 2019 года будут получать социальные пособия. Об этом говорится в указе президента республики Шавката Мирзиёева.

Кошелек с деньгами
Sputnik
В Узбекистане введут электронный реестр социальных пособий и матпомощи
Кабинету министров в месячный срок предстоит определить размер и порядок их выплаты.

Президент предложил выделить социальные пособия матерям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, в ежегодном обращении к парламенту в конце декабря. Глава государства отметил, что необходимо провести коренные реформы в пенсионной системе и социальной сфере, усилить защиту детей с особенностями развития и ограниченными возможностями.

ЮНИСЕФ: уязвимое население Узбекистана нужно защитить от рисков >>>

Теги:
дети, семья, пенсия, пособие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Путину в Сербии подарили щенка
Еще один питомец: Путину подарили в Сербии щенка овчарки
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054