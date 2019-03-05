В Шахрисабзе встретят весну фестивалем национальной одежды

Мероприятие пройдет в дни празднования Навруза — начала весны у иранских и тюркских народов.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Шахрисабзе с 21 по 22 марта пройдет II Международный фестиваль национальной одежды, сообщается на портале uzbekistan.travel.

Свои коллекции представят модельеры и дизайнеры из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Италии. Запланированы показы, мастер-классы для начинающих модельеров, выступления артистов.

На торжественном закрытии фестиваля будут награждены авторы лучших коллекций.

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Как отметил ранее в интервью корреспонденту Sputnik искусствовед Александр Васильев, дизайн узбекской одежды всегда индивидуален, нет возможности сделать шаблон. Узбекская мода не может конкурировать с мировыми брендами, но она и не должна, считает Васильев.

"Конечно, узбекские дизайнеры могут регулярно приезжать в Париж и Милан на показы, но есть ли в этом смысл и есть ли на это деньги? Ни один локальный дизайнер ни в одной стране не может конкурировать с брендами, которые представлены в каждом аэропорту", — отметил историк моды.

По его словам, в этой локальности и есть прелесть узбекской моды. "Все ткани, сделанные в Узбекистане, как правило, ручной работы, и поэтому они неповторимы".

А доцент Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Игорь Абакумов считает, что если республике удастся создать свои модельные бюро, хорошие предприятия по пошиву одежды, то они смогут скооперироваться с известными итальянскими и французскими компаниями.