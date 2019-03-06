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Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ

Вероника Скворцова оказала помощь узбечке на борту самолета

© Sputnik / Алексей Никольский
В Узбекистане
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6 и 7 марта Вероника Скворцова проведет в Узбекистане. В ходе переговоров планируется обсудить возможности строительства медцентра и открытия филиала одного из медвузов РФ в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова оказала помощь пассажирке самолета, которой стало плохо во время перелета из Москвы в Ташкент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

"Через час после взлета командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи, есть ли на борту врач. Министр сразу откликнулась. Помощь оказана гражданке Узбекистана", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, что 6 и 7 марта Вероника Скворцова проведет в Узбекистане. В ходе переговоров планируется обсудить возможности строительства медцентра и открытия филиала одного из медвузов РФ в Ташкенте. 

Скворцова ознакомится с деятельностью Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии и ряда других медицинских учреждений Узбекистана.

Теги:
самолет, Самолет, Ташкент, Ташкент, Медицина, Узбекистан, Узбекистан, Вероника Скворцова



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