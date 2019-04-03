Адвокат Гульнары Каримовой рассказал о ее местонахождении

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа рассказал о том, в какой именно колонии она содержится. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Прибыл в женскую Зангиатинскую колонию №21. Пытаюсь встретиться с Каримовой", — написал адвокат в своем первом сообщении.

Уже на следующий день Грегуар Манжа выложил снимок и подписал, что второй день посещает колонию №21.

Напомним, дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была переведена в колонию общего режима в начале марта этого года.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова Гульнара Исламовна была осуждена на 10 лет лишения свободы.

Затем наказание Каримовой заменили на ограничение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной по месту жительства ее дочери Иман.

Генпрокуратура объявила, где продолжит отбывать наказание Гульнара Каримова >>

Суд принял такое решение, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству.

Она была предупреждена, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также при невыполнении возложенных на нее обязанностей, суд может заменить срок ограничения свободы иным видом наказания.

"Без особого положения": эксперт о возможном будущем Гульнары Каримовой >>

Однако, по данным пресс-службы, Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула местожительство, в связи с чем была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания.

США обвинили Гульнару Каримову по делу о взятках на 865 млн долларов >>

В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года было принято определение о замене наказания осужденной Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.