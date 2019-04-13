ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане с 10 апреля действуют новые обязательные правила парковки автомобилей на проезжей части.

"Согласно принятым в законодательстве поправкам в Правила дорожного движения с 10 апреля водители обязаны ставить транспортные средства на проезжей части в один ряд параллельно к краю проезжей части, а двухколесные транспортные средства без бокового прицепа — в два ряда", — сообщили в ГУВД.

Штраф за нарушение составляет 3 МРЗП.

Пресс-служба ГУВД Ташкента В Узбекистане ввели новые правила парковки на проезжей части

Кроме того, узбекистанцам запретили заезжать за стоп-линию при остановке на запрещающем сигнале светофора или регулировщика, а также водить велосипед или мопед, не держа руль или держа его одной рукой.

Еще одно нововведение: в дневное время суток автомобилисты должны передвигаться с включенными фарами. Депутат Госдумы ФС РФ, автоэксперт Вячеслав Лысаков отметил, что это оправданная мера с точки зрения безопасности — даже в солнечном Узбекистане.

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