Ливни и похолодание: чего еще ждать от погоды в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Неустойчивый характер погоды в Узбекистану сохранится ещё в течение двух дней. 23-24 апреля по республике пройдут дожди, местами сильные. С 25 апреля до конца месяца количество осадков придет в норму, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Узгидромет.

Весенние месяцы в этом году многих не радовали дождливой погодой. В некоторых регионох Узбекистана наблюдались периоды от 10 до 15 дней с выпадением осадков различной интенсивности, а суммарное их количество уже превысило месячную норму.

В Байсуне, например, менее чем за двое суток выпало почти 2 месячные нормы. В Ташкенте днем 19 и ночью 20 апреля (то есть за сутки) выпало больше половины апрельской нормы.

"Такая дождливая была обусловлена тем, что в течение всего апреля над территорией Узбекистана периодически происходило слияние влажных воздушных масс южного происхождения и относительно прохладных масс с Европейской территории России. Такое слияние создавало благоприятные условия для выпадения сильных ливневых дождей",- сообщает сайт МЧС.

Сильные дожди в апреле нельзя считать каким-то аномальным явлением однако такая норма осадков как в этом году бывает достаточно редко, в среднем 1 раз в 4-5 лет. Самым влажным в Ташкенте был апрель 1990 года, когда за месяц в Ташкенте выпало почти в 3 раза больше нормы месячных осадков.

Такой неустойчивый характер погоды по Узбекистану сохранится ещё в течение двух дней. 23-24 апреля по республике пройдут дожди, 24 апреля местами сильные. С 25 апреля до конца месяца по Узбекистану ожидается преобладание погоды без осадков.

24-25 апреля температура воздуха понизится днем до 13-18 градусов, ночью до 5-10 градусов, это на 5-7 градусов ниже нормы. В дальнейшем температура воздуха будет повышаться и к концу месяца поднимется до нормальных для конца апреля значений.

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре. В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.