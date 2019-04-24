Проекты на 600 миллионов долларов: итоги первого дня Expo-Russia Uzbekistan

Новые проекты, перспективные контракты и вера в развитие множества отраслей для совместного сотрудничества. Чем еще запомниться первый день Expo-Russia Uzbekistan 2019.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Российский экспортный центр планирует новые проекты в Узбекистане на 600 миллионов долларов. Об этом рассказал журналистам представитель РЭЦ в республике Дмитрий Прохоренко, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Ташкенте открылась вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan-2019.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправил гостям выставки письмо с приветствием, где указал на то, что данная выставка - эффективная площадка для полезного обмена опытом.

"У нас сейчас проектов в проработке на 600 миллионов долларов. Это новые инициативы, появившиеся в этом году", - сказал Прохоренко в ходе проведения выставки.

Представитель РЭЦ напомнил, что ранее с помощью центра были запущены такие проекты как строительство Ташкентского металлургического завода, а также строительства завода GTL, занимающегося синтетическим топливом на юге Узбекистана. Общая стоимость только этих двух проектов превышает 450 миллионов долларов.

Одной из важнейших задач является поддержка экспорта из РФ в Узбекистан. В 2018 году сумма экспорта около составила 980 миллионов долларов. По словам Прохоренко, в краткосрочной перспективе эта цифра должна вырасти в полтора раза.

Россия была и остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. По данным госкомитета по статистике республики, российские компании инвестировали в экономику Узбекистана около 9 миллиардов долларов.

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По итогам 2018 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 21,2% по сравнению с предыдущим. По итогам прошлого года, в рейтинге партнеров, Россия уступила только Китаю.

Организаторами экспозиции являются российское ОАО "Зарубеж-Экспо", Российский экспортный центр, Международная ассоциация фонов мира и Торгово-промышленная палата Узбекистана.

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Напомним, 11 российских компаний проведут встречи по интересам с возможными партнерами из Узбекистана и стран Центральной Азии. Мероприятие привлечет не только бизнесменов. Как заявляют организаторы, интересное для себя найдет почти каждый желающий.

Одними из результатов прошлой конференции в подобном формате, стали предварительные договоренности о строительстве первой в Узбекистане АЭС. А уже в октябре прошлого Президенты РФ и Узбекистана дали старт новому проекту. Строительство АЭС завершится до 2028 года.