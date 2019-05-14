Война бесконечности: Антимонопольный комитет против хокимията

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Специальная комиссия отменила противозаконное решение хокимията в Сурхандарьинской области в отношении нескольких страховых компаний, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Узбекистана.

В комитет обратились представители компаний Universal sug’urta и Alfa Invest. По словам страховщиков, хокимият препятствовал их деятельности на территории Сурхандарьинской области.

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Как выяснилось в ходе расследования, на совещании хокимията Сурхандарьинской области еще в начале года было утверждено, что на территории региона могут работать лишь те фирмы, которые были зарегистрированы непосредственно в Сурхандарьинской области. Это мешало другим фирмам открывать в регионе свои филиалы и конкурировать в полной мере с местными страховщиками.

Данное положение шло вразрез со статьей 12 закона республики "О конкуренции", следовательно, являлось противозаконным. Изучив материалы и сопоставив факты, Антимонопольный комитет возбудил дело о нарушении законодательства о конкуренции в отношении Сурхандарьинского хокимията. Затем это дело было передано специальной комиссии комитета.

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По результатам рассмотрения хокимияту Сурхандарьинской области было выдано предписание об отмене поручений, указанных в протоколе совещания, а также об устранении противозаконных действий. Хокимият Сурхандарьинской области, согласившись с комитетом, отменил ранее данные поручения.

Напомним, что недавно при помощи Антимонопольного комитета выяснилось, что предприятие "Тошкент сув таъминоти" ошибочно записало на счет OOO "UzCarlsberg" огромный долг.

Также комитет предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.