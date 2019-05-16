"Татнефть" займется разработкой нефтяных месторождений в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Компания "Татнефть" к концу лета может принять проект по реализации планов разработки нефтяных месторождений в Узбекистане. Об этом начальник отдела сопровождения контрактов "Татнефти" Рустам Шарапов сообщил журналистам в ходе международной выставки Oil & Gas Uzbekistan - 2019.
"Татнефть" планирует открыть представительство в Узбекистане>>>
На данный момент, по словам представителя АО "Узбекнефтегаз" Баходыра Сидикова, "Татнефть" подписала соглашение по основным условиям проведения геологоразведочных работ на территории Узбекистана.
"Татнефть" планирует в рамках проекта усовершенствовать и расширить ряд месторождений в Андижанской области.
Ранее местные власти сообщили, что "Татнефть" намерена весной начать строительство сети АЗС в Узбекистане. В конце декабря 2018 года российская компания зарегистрировала в Минюсте Узбекистана сбытовую дочернюю структуру ООО "Татнефть-АЗС-Ташкент" в Нурафшоне.