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Эмблема нефтяной компании Татнефть

"Татнефть" займется разработкой нефтяных месторождений в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане
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В настоящее время компания разрабатывает экономические модели и проекты соглашений.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Компания "Татнефть" к концу лета может принять проект по реализации планов разработки нефтяных месторождений в Узбекистане. Об этом начальник отдела сопровождения контрактов "Татнефти" Рустам Шарапов сообщил журналистам в ходе международной выставки Oil & Gas Uzbekistan - 2019.

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На данный момент, по словам представителя АО "Узбекнефтегаз" Баходыра Сидикова, "Татнефть" подписала соглашение по основным условиям проведения геологоразведочных работ на территории Узбекистана.

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Геологоразведочные работы займут не более трех месяцев. В настоящее время компания разрабатывает экономические модели и проекты соглашений по разработке нескольких нефтяных месторождений.

"Татнефть" планирует в рамках проекта усовершенствовать и расширить ряд месторождений в Андижанской области.

Ранее местные власти сообщили, что "Татнефть" намерена весной начать строительство сети АЗС в Узбекистане. В конце декабря 2018 года российская компания зарегистрировала в Минюсте Узбекистана сбытовую дочернюю структуру ООО "Татнефть-АЗС-Ташкент" в Нурафшоне.

Теги:
нефтегазовая отрасль, месторождение нефти, нефтяная скважина, Узбекнефтепродукт, Узбекнефтегаз, добыча нефти, Нефть, Татнефть



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