Верховный суд объяснил, почему экс-прокурор Кадыров получил только 10 лет

Некоторые СМИ и их читатели остались недовольны приговором, вынесенным бывшему генпрокурору Рашиду Кадырову. Верховный суд рассказал, почему экс-прокурор получил меньшее наказание, чем его сообщники.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Верховный суд дал комментарий относительно наказания по уголовному делу Рашида Кадырова. Об этом сообщает сайт Верховного суда республики.

Как сообщалось ранее, в качестве меры наказания за содеянное экс-чиновник приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 МРЗП. Некоторые СМИ и их читатели остались недовольны приговором, вынесенным бывшему генпрокурору Рашиду Кадырову. Верховный суд рассказал, почему экс-прокурор получил меньшее наказание, чем его сообщники.

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Как сообщается, решение было принято в соответствии с действующим законодательством. Так как Кадырову на момент вынесения приговора исполнилось более 60 лет, в силу вступила 6 часть статьи 50 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, который гласит, что по достижению определенного возраста не могут получить наказание, которое будет превышать превышать две трети максимального срока лишения свободы.

Лица, которые были в сговоре с Кадыровым получили от 13 до 19 лет лишения свободы.

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Было принято решение лишить чиновников, участвующих в преступлениях всех званий, наград, а также права занимать должностные и материально ответственные посты.

Денежные средства и имущество, изъятое в ходе следствия будут обращены в счет погашения ущерба. Как сообщалось ранее в отношении уволенного генпрокурора Отабека Муродова возбудили уголовное дело. Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства обвинил его во взяточничестве.

В ходе заседания Мирзиёев заявил, что коррупция по сей день является главной проблемой для страны. В первую очередь она влияет на интерес иностранных инвесторов, которые опасаясь "взяточников", не спешат приходить в Узбекистан.