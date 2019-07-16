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Абдуллаев Ихтиёр

В Узбекистане начался суд над Ихтиером Абдуллаевым

© Координационный совет генеральных прокуроров государств-участников содружества независимых государств
В Узбекистане
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Бывший глава СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Военный суд Узбекистана начал процесс над бывшим председателем Службы государственной безопасности страны Ихтиером Абдуллаевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Заседание проходит в закрытом формате.

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Бывший председатель СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

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Против экс-главы СГБ Узбекистана возбудили уголовное дело
В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил Абдуллаева по состоянию здоровья с поста председателя СГБ и назначил на эту должность Абдусалома Азизова, ранее занимавшего пост министра обороны. Абдуллаев занимал пост главы СГБ с конца января 2018 года, а с 2015 года работал генпрокурором.

Ранее замгенпрокурора Эркина Юлдашев сообщил, что уголовное дело возбуждено также против десяти человек, работавших в руководстве СГБ и Верховном суде Узбекистана, в частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова, экс-заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Баходира Дехканова.

Теги:
государство, судья, суд, Служба государственной безопасности, СГБ, Ихтиёр Абдуллаев



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