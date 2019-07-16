В Узбекистане начался суд над Ихтиером Абдуллаевым

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Военный суд Узбекистана начал процесс над бывшим председателем Службы государственной безопасности страны Ихтиером Абдуллаевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Заседание проходит в закрытом формате.
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Бывший председатель СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
Ранее замгенпрокурора Эркина Юлдашев сообщил, что уголовное дело возбуждено также против десяти человек, работавших в руководстве СГБ и Верховном суде Узбекистана, в частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова, экс-заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Баходира Дехканова.