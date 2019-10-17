15:43 17 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Самолет Boeing НАК Узбекистон хаво йуллари

Лайнер рейса Ташкент - Санкт-Петербург экстренно сел в Казани

Пресс-служба НАК
Происшествия
Получить короткую ссылку
157 0 0

После вчерашнего инцидента с рейсом из Ферганы в Москву сегодня самолет, летевший из столицы Узбекистана в Санкт-Петербург, также экстренно приземлился.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Рейс 633 "Хаво-Йулари" Ташкент - Санкт-Петербург экстренно сел в Казани из за плохого самочувствие пассажира, сообщает источник Sputnik Узбекистан.

Самолет вылетел из узбекской столицы в 8.55.

При этом на онлайн-табло аэропорта Пулково прилет самолета ожидается в 13.30.

Напомним, вчера самолет, выполняющий рейс HY627 Фергана-Внуково, экстренно сел в Самаре в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Самолет, направляющийся из Ферганы в Москву, экстренно сел в Самаре >>

У трапа самолет встречала карета скорой помощи. Пассажира, гражданина Узбекистана, 1995 г. р., госпитализировали. 

Теги:
Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, задержка рейса, рейс, самолет, Самолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кендалл Дженнер
Знаменитости, которые больше всех заработали на рекламе в Instagram
Медведь впервые увидел снег после жизни в клетке - трогательное видео
Медведь впервые увидел снег после жизни в клетке - трогательное видео
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054