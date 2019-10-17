Лайнер рейса Ташкент - Санкт-Петербург экстренно сел в Казани

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Рейс 633 "Хаво-Йулари" Ташкент - Санкт-Петербург экстренно сел в Казани из за плохого самочувствие пассажира, сообщает источник Sputnik Узбекистан.
Самолет вылетел из узбекской столицы в 8.55.
При этом на онлайн-табло аэропорта Пулково прилет самолета ожидается в 13.30.
Напомним, вчера самолет, выполняющий рейс HY627 Фергана-Внуково, экстренно сел в Самаре в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров.
Самолет, направляющийся из Ферганы в Москву, экстренно сел в Самаре >>
У трапа самолет встречала карета скорой помощи. Пассажира, гражданина Узбекистана, 1995 г. р., госпитализировали.