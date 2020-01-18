18:09 18 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск

IT-Park подписал меморандум с российским Венчурным фондом

Пресс-служба MITC
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1324/91/13249171.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200118/13249263/IT-Park-podpisal-memorandum-s-rossiyskim-Venchurnym-fondom.html

Cостоялась встреча между Венчурным фондом и акселератором из России и IT Park. Будут организовываться акселерационные программы в интересах крупных корпораций и инвестирует в стартапы ранних стадий развития до $400 тыс.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В рамках данного визита стороны обсудили возможные варианты сотрудничества – от стажировок до работы над развитием венчурного финансирования в Республике Узбекистан, а также подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций страны.

В IT Park в Ташкенте прошел мастер-класс от спикера из Кремниевой Долины
IT Park
В IT Park в Ташкенте прошел мастер-класс от спикера из Кремниевой Долины

Меморандум предполагает сотрудничество между сторонами в области информационных технологий, консультирование и обмен опытом по созданию экосистемы поддержки перспективных стартап-проектов, венчурного финансирования, а также ИТ-образования.

В рамках соглашения планируется стажировка сотрудников IT Park в "YellowRockets", организация обучения по венчурному направлению и потенциальная совместная работа с трекерами и менторами новой волны IT Park.

Расширение технологий: резиденты MUIC переходят в состав IT Park >>

Кроме того, Сергей Богданов, основатель "YellowRockets", отметил необычайно быстрый прогресс IT Park в развитии экосистемы стартапов, а также хорошие условия для резидентов Технопарка.

Теги:
Узбекистан, Россия, информатизация, подписание документов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин в хоккейном матче
Мудрый экономист, жесткий налоговик и поклонник хоккея - кто такой Мишустин
В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Небо над Москвой раскрасил салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января
Статистика ДТП в Узбекистане за первую декаду января

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться