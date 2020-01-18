IT-Park подписал меморандум с российским Венчурным фондом

Cостоялась встреча между Венчурным фондом и акселератором из России и IT Park. Будут организовываться акселерационные программы в интересах крупных корпораций и инвестирует в стартапы ранних стадий развития до $400 тыс.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В рамках данного визита стороны обсудили возможные варианты сотрудничества – от стажировок до работы над развитием венчурного финансирования в Республике Узбекистан, а также подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций страны.

Меморандум предполагает сотрудничество между сторонами в области информационных технологий, консультирование и обмен опытом по созданию экосистемы поддержки перспективных стартап-проектов, венчурного финансирования, а также ИТ-образования.

В рамках соглашения планируется стажировка сотрудников IT Park в "YellowRockets", организация обучения по венчурному направлению и потенциальная совместная работа с трекерами и менторами новой волны IT Park.

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Кроме того, Сергей Богданов, основатель "YellowRockets", отметил необычайно быстрый прогресс IT Park в развитии экосистемы стартапов, а также хорошие условия для резидентов Технопарка.