На карантине под Ташкентом находятся 20 россиян

Оказалось, что на борту рейса из Сеула был 251 пассажир, в том числе 27 граждан России и семеро транзитных пассажиров.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Среди людей, которые прибыли вчера из Сеула в Ташкент и были отправлены на карантин - 20 граждан РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

"Чартер прибыл в Ташкент 1 марта в 2.40 (0.40 мск), на его борту - 251 пассажир, в том числе 27 граждан России и семеро транзитных пассажиров", - говорится в сообщении.

Всех граждан Узбекистана и эвакуированных иностранных граждан решено поместить на 14-дневный карантин в санаторий "Энергетик" в Чирчике Ташкентской области.

Пассажиры рейса Сеул—Ташкент помещены на карантин в санаторий в Чирчике >>

22 транзитных пассажира будут временно изолированы в карантинном помещении, после чего вылетят в свою страну рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways.

Отмечается, что 7 марта в Ташкент прибудет еще один самолет из Сеула с узбекистанцами на борту.

Узбекистан временно прекратил авиасообщение с Ираном, Афганистаном и Италией >>

Со вчерашнего дня республика временно приостановила авиасообщение с Сеулом. Со 2 марта - с Ираном, Италией и Афганистаном.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.