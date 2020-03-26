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Самарканд закрыл границы города

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Узбекистане
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
14820
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200326/13774143/Samarkand-zakryl-granitsy-goroda.html

С 06 часов 00 минут 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Вслед за Ташкентом, Наманганом и Андижаном, границы города закрыл и Самарканд.

С 06 часов 00 минут 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей). Об этом сообщает пресс-служба хокимията города. 

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Ограничения не распространяются на грузовые перевозки. Въезжать смогут граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

С этого же времени приостанавливается движение трамваев и автобусов в Самарканде.

Напомним, граждане, нарушившие правила карантинного режима и ограничения на доступ к городу, будут привлечены к ответственности в порядке, установленном законом.

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© Flickr / The Department for Culture, Media and Sport
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В городской администрации призвали жителей Самарканда неукоснительно соблюдать дисциплину и требования действующего законодательства во время карантина и по возможности оставаться дома.

Между тем сегодня стало известно, что опасный диагноз подтвердился у 65 граждан Узбекистана. Число заразившихся за сутки возросла на 6 человек.

По данным Минздрава, озвученным накануне, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
Теги:
Самарканд, Узбекистан, коронавирус, Карантин



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