Самарканд закрыл границы города

С 06 часов 00 минут 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Вслед за Ташкентом, Наманганом и Андижаном, границы города закрыл и Самарканд.

С 06 часов 00 минут 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд со всех точек для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей). Об этом сообщает пресс-служба хокимията города.

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки. Въезжать смогут граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

С этого же времени приостанавливается движение трамваев и автобусов в Самарканде.

Напомним, граждане, нарушившие правила карантинного режима и ограничения на доступ к городу, будут привлечены к ответственности в порядке, установленном законом.

В городской администрации призвали жителей Самарканда неукоснительно соблюдать дисциплину и требования действующего законодательства во время карантина и по возможности оставаться дома.

Между тем сегодня стало известно, что опасный диагноз подтвердился у 65 граждан Узбекистана. Число заразившихся за сутки возросла на 6 человек.

По данным Минздрава, озвученным накануне, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.