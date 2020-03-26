Нарушители режима карантина ответят перед законом

По последним данным, нарушили правила карантина более 90 человек, сообщили в оперштабе при Кабмине. Некоторых из них ожидает уголовная оответственность.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Несмотря на предпринятые меры по предотвращению распространения вируса в Узбекистане, жители страны продолжают нарушать режим карантина, подвергая опасности здоровье близких людей.

По последним данным, нарушили правила карантина более 90 человек, сообщили в оперштабе при Кабмине.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов проинформировал о юридической ответственности за нарушение карантинных правил.

Статьи 53 и 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан устанавливают административную ответственность за нарушение правил в этой области гражданами или должностными лицами.

Согласно статье 53 Кодекса, за нарушение санитарного законодательства, санитарных и гигиенических норм, граждане могут быть оштрафованы от одного до трёх, а должностные лица — от пяти до десяти размеров базовых расчетных величин.

Сейчас в Узбекистане подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предприняты все необходимые профилактические меры для недопущения распространения опасного вируса.

В частности, ограничено транспортное сообщение. Ташкент перешел в режим карантина, а большинство организаций и учреждений переведены на дистанционную работу.

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С 25 марта вслед за Ташкентом границы закрыл и Наманган. Ограничение на въезд и выезд из Намангана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Намангане, а также руководители и сотрудники государственных органов власти, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций (ННО), врачи и медсестры.