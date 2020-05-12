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Джизакская область будет ориентирована на сельское хозяйство

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В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200512/14111484/Dzhizakskaya-oblast-budet-orientirovana-na-selskoe-khozyaystvo.html

Государственному комитету по геологии и минеральным ресурсам поручено в III квартале 2020 года произвести бурение артезианских скважин.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Глава государства накануне подписал постановление, в котором определены меры по специализации регионов республики на производстве сельскохозяйственной продукции. В документе указано, в частности, что Джизакская область будет ориентирована на плодоовощеводстве.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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В экспериментальном порядке на этой территории в 2020–2022 годах 116,3 тысячи гектаров земельных площадей отведут под выращивание сельхозпродукции. 

На выделенных сельхозугодиях будут выращиваться экспортоориентированные виды культур.

Государственному комитету по геологии и минеральным ресурсам поручено в III квартале 2020 года произвести бурение артезианских скважин.

Подземные воды начнут использовать для развития садоводства и виноградарства на новых осваиваемых богарных земельных площадях в Бахмальском, Галляаральском, Зааминском, Фаришском, Янгиабадском и Шараф-Рашидовском районах, говорится в постановлении.

С 1 января 2021 года по 1 января 2023-го от таможенных пошлин освобождаются семена, саженцы, минеральные удобрения, химические средства защиты растений, современные энергосберегающие теплицы и комплектующие к ним, системы капельного и дождевального орошения и комплектующие к ним, ввозимые из-за рубежа.

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Напомним, вчера на видеоселекторном совещании президент сказал, что цифровые технологии должны прийти и в сельское хозяйство. В этой связи было поручено разработать электронные системы учета земли и воды, полностью оцифровать все процессы производства, транспортировки и реализации сельхозпродукции.

Теги:
Узбекистан, Сельское хозяйство, Президент, Постановление, Джизакская область



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