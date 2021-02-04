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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом

Шавкат Мирзиёев отправился в Ферганскую область

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20210204/15930797/Shavkat-Mirziev-otpravilsya-v-Ferganskuyu-oblast.html

В программе визита президента - знакомство с работой предприятий сельского хозяйства, ремесленничества, текстильного и кожевенно-обувного производства.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Глава государства отправился в Ферганскую область, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Шавкат Мирзиёев запланировал ознакомиться с деятельностью предприятий сельского хозяйства, ремесленничества, текстильного и кожевенно-обувного производства, с проводимой созидательной работой.

В прошлый раз глава государства посещал Ферганскую область в июне 2020 года.

Тогда он в том числе посетил Узбекско-Корейский международный университет в Фергане и поручил пересмотреть систему высшего образования в стране, изучить учебные программы южнокорейских университетов, максимально ориентировав студентов на практику.

Теги:
визит, Ферганская область, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, Президент



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