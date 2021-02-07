Сардор Умурзаков избран председателем совета управляющих группы ИБР

Умурзаков уже является заместителем Председателя Совета Управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На этот пост он был избран в октябре прошлого года.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков избран председателем Совета управляющих группы Исламского банка развития (ИБР), сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что главой высшего органа управления Банка впервые стал представитель из Узбекистана.

Сейчас Умурзаков уже является заместителем Председателя Совета Управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На этот пост он был избран в октябре прошлого года.

Для справки: Группа Исламского банка развития, в которую входят Исламский банк развития, Исламская корпорация по развитию частного сектора, Международная исламская торгово-финансовая корпорация, Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов и Исламский институт исследований и обучений, была основана в 1974 г. в г.Джидде (Саудовская Аравия).

Членами ИБР являются 57 стран мира, а ключевым направлением деятельности является финансирование крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов в стратегических отраслях экономики.

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В сентябре 2018 года глава Исламского банка развития Бандар Хаджар на встрече с президентом Узбекистана назвал республику ключевым партнером ИБР в Центральной Азии.

По его словам, портфель взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с группой ИБР включает проекты в различных отраслях экономики с привлечением льготного финансирования на сумму 1,9 миллиарда долларов.