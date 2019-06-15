Экономика и безопасность: итоги саммита ШОС в Бишкеке

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Очередной саммит Шанхайской Организации сотрудничества прошел в Бишкеке в период непростой международной обстановки, на фоне появления новых и разнообразных угроз. Дестабилизация в Афганистане стимулирует рост опасности терроризма и наркотрафика для стран ШОС, торговые войны, включая текущий конфликт США и КНР, ведут к фрагментации международного рынка. Члены Организации вынуждены искать ответы на вызовы современности.

Шире и оперативнее действовать в экономике

При этом у ШОС есть большой потенциал. На текущий момент в странах-участницах проживает 43% населения мира и на их долю приходится более 25% мирового ВВП. Страны-участницы, прежде всего, Россия и Китай, контролируют основные связующие маршруты Восток - Запад в Восточном полушарии, включая Северный морской путь, судоходный путь Китай - Европа через Суэцкий канал, сухопутный транзитный маршрут через Казахстан и Россию.

Однако до недавнего времени экономический потенциал Организации использовался мало. Свой отпечаток накладывал региональная специфика, в том числе "афганский фактор" и связанные с ним угрозы.

Бишкекский саммит прошел под знаком расширения экономических функций организации. Обсуждались проблемы промышленной кооперации, создание технопарков на территории ШОС, переход в торговле между странами-участницами на национальные валюты. Была в повестке дня и работа по сопряжению проектов Пояса Шелкового пути и ЕАЭС в рамках идеи Большой Евразии. По итогам был подписан ряд конкретных соглашений, в том числе о сотрудничестве секретариата ШОС с финансовым центром "Астана" в Казахстане.

Однако многие вопросы экономического характера решаются странами-участницами в двустороннем порядке. Свидетельствами этого может служить пакет соглашений подписанным Россией и КНР незадолго до саммита, в том числе о совместном развитии мобильных сетей 5G, разработке программного обеспечения для смартфонов, строительстве АЭС. Аналогичный пакет соглашений был подписан китайской делегацией, прибывшей днем ранее в Бишкек, с представителями бизнеса Кыргызстана.

Рамки экономического сотрудничества стран-участниц в дальнейшем будут расширяться. В частности, Иран, имеющий статус наблюдателя в ШОС и участвовавший в работе саммита, недавно ратифицировал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, чем создал базу для расширения торговых контактов с Россией и центральноазиатскими странами ШОС. Вообще взаимодействие Организации со смежными проектами, включая СНГ, ЕАЭС и БРИКС, которое также обсуждалось на саммите, позволяет шире и оперативнее реализовывать экономический потенциал объединения.

Однако все еще много внимания приходится уделять и безопасности. Среди основных вопросов Бишкекской встречи были совместная борьба с наркотрафиком, работа контактной группы Организации по разрешению кризиса в Афганистане, проблемы борьбы с терроризмом, распространением оружия массового поражения. Обсуждался также вопрос создания новой структуры ШОС для борьбы с экономической преступностью, включая контрабанду и отмывание денег.

На будущий год намечена активная совместная работа по охране границ, в том числе для пресечения наркотрафика и проникновения боевиков с территории Афганистана. Речь, в частности, о продолжении совместной операции пограничных служб "Солидарность 2019-2021", а также информационного сотрудничества по линии РАТС и иных структур.

Важной приметой саммита стало активное включение ШОС в работу международных институтов. В частности, были одобрены меморандумы о сотрудничестве с рядом структур ООН, Всемирной туристической организацией и другими. Это можно считать определенным достижением, учитывая попытки ряда стран Запада бойкотировать работу международных объединений, возникающих без их влияния и участия.

Кроме того, в рамках логики политического противостояния Пекина и Вашингтона, упоминавшегося выше, США активно пытаются создать напряженность между Китаем и его партнерам в Центральной Азии. Идет информационная кампания, обвиняющая КНР в преследовании тюркского населения, провоцируются даже акции протеста, направленные против дружественных Пекину региональных правительств.

Примерами могут служить январские антикитайские выступления в Бишкеке и недавние волнения в Нур-Султане и Алматы, в поддержке которых некоторые издания обвиняли американские фонды. В этой связи особый смысл обретает итоговая декларация саммита о недопустимости вмешательства внешних игроков во внутренние дела суверенных государств. Этим принципом международного права сегодня многие, увы, пренебрегают.

Наконец, необходимо отметить, что саммит прошел очень спокойно и без эксцессов, несмотря на сложный международный фон. Сравнительно недавно имели место пограничные конфликты Пакистана и Индии, а также Таджикистана и Кыргызстана. Против Пекина США ведут экономическую борьбу, а Тегеран снова сталкивается с прямыми военными угрозами. Однако все эти события внутри и вне рамок ШОС не помешали саммиту состояться, причем его потенциал был использован сторонами для прямых контактов по решению текущих вопросов.

Так что Бишкекский саммит можно признать успешным. Без громких сенсаций ШОС развивается, создавая новые структуры и форматы сотрудничества, причем не только в сфере безопасности, но и в экономическом строительстве.