Депутат Госдумы: застрявшим в России мигрантам объявили амнистию

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что делается для того, чтобы облегчить жизнь оставшимся в РФ из-за коронавируса мигрантам.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik, Алексей Стефанов. Сейчас продлить патент, находясь в России, можно только один раз, для повторного и последующих продлений необходимо пересекать границу РФ. Но уже скоро, как заверяет Калашников, все изменится.

"Буквально завтра мы примем в окончательном чтении закон по патентам – отменяем необходимость выезда за границу для его продления", - рассказал корреспонденту Sputnik руководитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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"Я - автор этого законопроекта, мы подготовили его еще до пандемии коронавируса, но он лежал, его не рассматривали. А коронавирус всех подстегнул. И сейчас мы эту норму отменяем – продлевать патент можно будет, не выезжая из России. Причем, даже не приходя в органы МВД", - уточнил депутат.

Парламентарий рассказал, что мигрантов с патентами в России около 1,7 миллиона человек. И сейчас большинство из них помогают сражаться с пандемией коронавируса в РФ.

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"Я это говорил в Государственной Думе во вторник во время принятия закона в первом чтении и не стесняюсь это повторить. Кто сейчас у нас все убирает, дезинфицирует? Санитарки, уборщицы, дворники – люди, работающие в России по патентам. Именно им, также как врачам и медсестрам, нужно сказать спасибо за эту тяжелую работу", - сказал Калашников.

Амнистия для тех, кто все просрочил

Еще одно важное принятое нововведение - амнистии для трудовых мигрантов. До недавнего времени они могли находиться в РФ не более 90 дней, но эту норму изменили.

"Недели полторы-две назад мы продлили этот срок до 180 дней. Причем, всем – и тем, у кого время нахождения в России подходит к трем месяцам и тем, кто уже нарушил эту норму и боится приходить в МВД. Всем нарушителям срок нахождения в России тоже продлевается, а само нарушение прощается", - отметил Калашников.

Сделано это было благодаря специальному решению правительства, правительственной комиссии, по настоянию комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, пояснил депутат.

"Мы написали в правительство и по всем остальным миграционным статусам иностранцев. Их же очень много – это и вид на жительство, и беженцы, и временный въезд на автомобилях с иностранным номерами… Всего около десятка. По ним мы тоже просим продлить сроки. Не хочу называть имен, но люди из правительства на словах мне обещают, что и тут все удастся решить быстро", - заверил Леонид Калашников.

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Напомним, что во вторник, 14 апреля, от главы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова были направлены обращения с просьбой пересмотреть различные правила в отношении иностранцев: председателю российского правительства Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

В свою очередь, Госдума поручила этому комитету запросить в МВД информацию о принимаемых мерах в отношении мигрантов, которые остались в России без работы и возможности вернуться на родину в разгар эпидемии коронавируса.

"Ответов пока нет, но мне сказали устно, что меры уже приняли. По обычному запросу в правительство, ответить должны в течение месяца, а на так называемый запрос от всей Думы в течение 15 дней. Но никто тянуть не будет, и есть надежда, что о конкретных решениях станет известно очень скоро", - уверен Леонид Калашников.