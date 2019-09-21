Узбекистану не стоит торопиться в ОДКБ – эксперт

Политолог и востоковед Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik Узбекистан о возможных причинах того, почему страна не будет торопиться с возвращением в ОДКБ.

После визита в Ташкент председателя Государственной думы России Вячеслава Володина началось активное обсуждение вопроса: вернется ли Узбекистан в ОДКБ, и как скоро.

По моему мнению, Узбекистан не будет торопиться с возвратом в ОДКБ, и на это имеется ряд причин. Будет проявлена определенная сдержанность, впрочем, при большом интересе Узбекистана к военно-техническому сотрудничеству с Россией.

Выгодные позиции

Единственная страна, из которой может проистекать военная угроза Узбекистану — это, конечно, Афганистан. Пока там идет война и столкновения между правительственными войсками и разного рода боевиками, главным образом талибами*, некоторая угроза есть.

Но надо при этом учитывать несколько факторов, которые существенно укрепляют позиции Узбекистана. Во-первых, выгодный оборонительный рубеж — река Амударья. В силу географии, Амударья является фактически пограничным рвом, отделяющим республику от соседа. Препятствие очень серьезное, ширина реки в районе Термеза более 700 метров.

Форсировать такую реку может только хорошо подготовленная армия, имеющая в своем распоряжении инженерно-понтонные части, речные корабли или плавающую бронетехнику. Ничего этого у талибов* нет и не предвидится, из чего следует, что перейти Амударью им не удастся. Река ставит талибов* в крайне невыгодное положение.

Во-вторых, пока в Афганистане ведет бои правительственная армия, талибы* не могут направить значительные силы на прорыв в Центральную Азию, потому что в таком случае они подвергнутся ударам по тылам, что приведет к разгрому.

То есть в сложившейся ситуации Узбекистан занимает настолько выгодные позиции, что ему в сущности не о чем беспокоиться.

На случай прорыва боевиков в обход, через территорию Таджикистана, Узбекистан уже заготовил специальные высокомобильные силы: корпус по борьбе с терроризмом, которому придана вертолетная бригада. Но это на крайний случай, поскольку таджикско-афганский участок границы охраняет как раз ОДКБ.

В любом случае, Узбекистан имеет, по официальным данным, около 65 тысяч человек в строю, 420 танков, 715 БМП, 109 РСЗО, 880 орудий, 69 истребителей и 89 бомбардировщиков. По численности бойцов это примерно вдвое больше, чем талибы* могут собрать во всем Афганистане, а по технике у Узбекистана полное превосходство. Узбекская армия сама может наступать и вполне в состоянии разбить талибов*, если пожелает.

Плюс российское вооружение

Несмотря на то, что Ташкент приостановил членство в ОДКБ, интерес к военно-техническому сотрудничеству с Россией он вовсе не утратил.

Узбекистан приобретает в России самую разную боевую технику. Так, известно о закупках бронеавтомобилей "Тигр" (вооружение: автоматический гранатомет АГС-30 и 12,7-мм пулемет "Корд"). Хорошая техника для вооружения мобильных боевых групп! Еще одна закупка — 12 вертолетов Ми-35М — модернизации известного под прозвищем "Крокодил" штурмового вертолета Ми-24, изрядно повоевавшего в Афганистане. Есть также планы закупить в России партию Су-30СМ со всей необходимой техникой для обслуживания.

Это не говоря уже о других направлениях военно-технического сотрудничества, связанного с модернизацией и капитальным ремонтом уже имеющейся в Узбекистане боевой техники.

Такое сотрудничество позволяет Узбекистану поддерживать и увеличивать качественное техническое превосходство над талибами* или любыми другими группировками боевиков.

Этих двух факторов: выгодной позиции и технического превосходства над единственным вероятным противником — вполне достаточно, чтобы Узбекистан не нуждался в членстве в ОДКБ как в залоге своей безопасности. Восточный фланг оборонительного рубежа, проходящий по таджикскому участку границы и вдоль Пянджа, и так обороняется ОДКБ. Небольшую вылазку афганских талибов* Узбекистан отразит собственными силами.

И свобода рук

Впрочем, Узбекистан не только обороняется от потенциальной афганской угрозы, но и имеет серьезные экономические интересы в этой стране и даже построил железную дорогу от пограничной станции Хайратон до Мазари-Шарифа. Кстати, дорога также имеет военное значение и позволяет узбекской армии, при необходимости, перейти Амударью, развернуть войска со всеми тыловыми структурами и снабжением и разбить боевиков на той стороне.

Если бы Узбекистан был членом ОДКБ, то узбекская политика в Афганистане могла встретить какие-либо затруднения — вероятно, Узбекистан не смог бы свободно договариваться с афганским правительством, провинциальными властями и отдельными политиками. Во всяком случае, с членством в ОДКБ Ташкент воспринимался бы в Кабуле как союзник Москвы. Вне ОДКБ в глазах Кабула Ташкент приобретает статус независимого партнера.

Узбекистан, контролируя один из наиболее важных транспортных коридоров в Афганистан, имеет от своего положения столь значимые выгоды, текущие и перспективные, что менять что-либо явно не будет. Ввиду недавно начавшегося инвестиционного бума, Афганистан — это первый рынок для сбыта узбекских товаров, об этом нужно помнить.

Отсутствие обязательств пока не мешает

Напомню что членство в ОДКБ связано с соблюдением принципа, что если на одну страну-члена напали, то другие страны должны прийти на помощь. Хотя это чаще всего трактуется как помощь России, например, Таджикистану, подвергшемуся нападению талибов*, тем не менее, возможна и обратная ситуация.

Узбекистан, не имея обязательств по членству в ОДКБ, может сохранить нейтралитет. Однако в случае крупномасштабного военного конфликта с вовлечением больших держав этот подход не сработает, Ташкенту придется определится, на чьей он стороне.

Отметим также, что все сказанное выше действительно для сложившейся в регионе ситуации. Если же обстановка будет быстро и радикально меняться, если будет возрастать угроза войны, то позиция Узбекистана может измениться в сторону сближения с ОДКБ. Стран, которые могут поддержать в трудные времена, не так много.

ОДКБ фактически выступает тылом для узбекской армии, и сменить его на что-либо другое просто нет возможности (да и смысла). Политика узбекского правительства в сфере обороны и безопасности, в свою очередь, в целом соответствует интересам ОДКБ и объективно значительно улучшает стратегические позиции блока в этом регионе. Раз так, то зачем настаивать?

* Талибы — члены запрещенного в России радикального движения "Талибан".