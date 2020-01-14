День защитника Родины: достижения и перспективы узбекской армии

Узбекистан в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower за год не изменил позиции, сохранив региональное доминирование, опережая Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Вооруженные силы Республики Узбекистан динамично развиваются и сохраняют наиболее высокий боевой потенциал в Центральной Азии. Это закономерный результат плановой модернизации и перевооружения армии.

Узбекистан в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower за год не изменил позиции (№48), сохранив региональное доминирование. Страна опережает соседние республики Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, соответственно, на шесть, 26, 43, 46 ступеней. Впечатляющая статистика – плод системного воплощения планов военного строительства и разумного расходования военного бюджета страны, эффективной помощи союзников (прежде всего России).

Точные цифры финансирования обороны и безопасности правительством Узбекистана, как правило, не публикуются. Ранее в докладе консалтинговой фирмы Strategic Defense Intelligence сообщалось, что военные расходы Узбекистана на оборону к 2020 году возрастут до 3,4 млрд долларов. Для сравнения: ближайший конкурент – Казахстан – значительно уступает, военный бюджет республики 2019 года (по версии Global Firepower) – 2,43 млрд долларов. Эта дифференциация закономерна, ведь Узбекистан находится на передовом рубеже противостояния с международным терроризмом.

Что пожелали женщины мужчинам в канун Дня защитников Родины — видео >>

Вопреки многолетним и дорогостоящим усилиям США и НАТО боевики различных террористических организаций расширяют зоны контроля в Афганистане, с которым Узбекистан имеет 137 км общей границы. В северных афганских провинциях действуют тысячи боевиков незаконных вооруженных формирований, которые являются гражданами Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Перевооружение войск

В непростой геополитической и экономической ситуации Ташкент создал современную, мобильную, эффективную армию. Структурная модернизация, переоснащение войск новейшими образцами оружия и техники – требование времени и следствие тревожной военно-политической обстановки в регионе. Динамика военного строительства и оружейных приобретений вполне убедительна.

Началась реализация 12 контрактов, по которым 50-тысячная Узбекская армия получит по внутрироссийским ценам (в соответствии с межгосударственным соглашением 2016 года) новые ударные вертолеты Ми-35М, сверхманевренные истребители Су-30СМ, бронетранспортеры БТР-82А, радиолокационные комплексы. Партию тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ поколения 4++ Ташкент оплатит за счет российского экспортного кредита.

Лучше американских: почему узбекская армия выбрала российский броневик "Тайфун" >>

Узбекистан первым из зарубежных заказчиков приобрел бронемашины "Тайфун", превосходящие американские аналоги. Российская концепция локализации оборонного производства на территории заказчика может запустить организацию узбекского производства "Тайфунов". В среднесрочной перспективе – покупка учебно-тренировочных самолетов Як-130, которые после адаптации высокоточного оружия послужат Ташкенту в качестве ударных. Готовится контракт по закупке радиолокационных станций двойного назначения (гражданского управления воздушным движением и военного контроля) "Сопка‑2" (до 9 единиц), мобильных РЛС различных типов, модернизации ЗРК "Печора‑2М". Вероятно приобретение БПЛА семейства "Орлан".

Успешное военно-техническое сотрудничество (ВТС) Ташкента с Москвой не исключает приобретение оружия других стран. Недавно заказана партия германо-французских вертолетов AS-532 фирмы Airbus Helicopters. Соединенные Штаты поставили небольшую партию легких беспилотников (БПЛА) RQ‑11B Raven. Подписано соглашение с Турцией о лицензионном производстве бронемашин Ejder Yalçın. Ранее в Китае приобретен зенитный ракетный комплекс большой дальности FD‑2000 (модификация ЗРК С‑300) и БПЛА Yilong‑1.

Ташкент стремится закупать только самое лучшее оружие и наиболее современную технику, а Москва на мировом рынке вооружений иного и не предлагает (оборонный экспорт РФ в последние годы стабильно держится на отметке в 15 миллиардов долларов). Важно подчеркнуть: Узбекистан с 2016 года является единственной страной СНГ вне зоны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Таможенного союза с ценовыми привилегиями и особыми преференциями РФ в оборонной сфере. Поэтому на ближайшие десятилетия Россия останется главным поставщиком вооружений для Узбекистана.

Военное сотрудничество с ОДКБ

Военная доктрина Узбекистана носит оборонительный характер, исключает участие страны в военно-политических союзах и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. Вместе с тем декларируется курс на эффективное военно-политическое взаимодействие с другими государствами. Взаимодействие с региональными союзниками в значительной степени укрепляет обороноспособность республики.

Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах >>

Так, в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии ВТС успешно реализованы План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год и Межправительственное соглашение об использовании воздушного пространства Республики Узбекистан и Российской Федерации военными самолетами двух государств. Москва помогает Ташкенту "железом" и научно-образовательным потенциалом, способствует формированию высокопрофессионального офицерского корпуса (в военных вузах РФ обучаются около 400 узбекских военнослужащих).

На фоне российско-узбекского сотрудничества наметилась тенденция сближения интересов Ташкента и ОДКБ. О возвращении республики в Организацию речи пока не идет, и все же после долгого перерыва, в сентябре этого года, Узбекистан присоединился к учениям Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ. Совместные военные маневры и тренировки в воздушном пространстве Узбекистана, как и прошедшие сухопутные военные учения в России (в рамках маневров "Центр-2019"), значительно укрепляют обороноспособность республики и региональную безопасность в целом. Имеются все объективные предпосылки для дальнейшей интеграции и совершенствования коллективной обороноспособности.