Точки давления: что скрывает новая стратегия США по Центральной Азии

Государственный департамент США опубликовал документ, где расписаны цели Вашингтона в отношении среднеазиатских республик. Официально он звучит как "Стратегия США для Центральной Азии 2019-2025: продвигая суверенитет и экономическое благосостояние". На деле же реализация этого документа не принесет среднеазиатским странам ни суверенитета, ни благосостояния.
США хотят быть везде
В последние годы Соединенные Штаты уделяют огромное внимание странам Средней Азии, но отнюдь не потому, что Вашингтон вдруг оказался заинтересован в социально-экономическом развитии региона. Все прекрасно понимают, что Вашингтону Средняя Азия нужна как источник проблем для России и плацдарм для давления на Китай (прежде всего на Синьцзян — болезненную точку КНР, находящуюся аккурат рядом с границей Казахстана).
Собственно, в опубликованной Госдепом стратегии и указаны основные принципы и цели этой работы. Документ очень интересный, но нуждается в переводе. Не только с английского на русский, но и с дипломатического на человеческий.
Рассмотрим, например, основные стратегические интересы США в отношение государств региона, которые указаны в начале Стратегии.
Оторвать от Москвы и Пекина
Например, там есть "создание стабильной и преуспевающей Средней Азии, которая будет продвигать свои политические и экономические интересы, а также интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях". В переводе это как раз и означает оттягивание Средней Азии от эксклюзивного сотрудничества с Москвой и Пекином.
Второй основной интерес — "подсоединение к мировым рынкам и открытие для внешних инвесторов". В переводе это означает создание особых условий для американского бизнеса и ограничение (либо в случае с Кыргызстаном — выход) сотрудничества страны с ЕАЭС. Не случайно, например, тот же Помпео убеждал руководство Узбекистана не вступать в евразийские структуры и лучше подумать о ВТО. Между тем экономическая ориентация на США весьма опасна хотя бы потому, что США (в отличие от России и Китая) почти всегда привязывают экономическое сотрудничество к вмешательству во внутриполитические дела.
И тут у американцев огромный простор для "правозащитной деятельности", учитывая произошедшие на юге Казахстана беспорядки, активную работу западных НПО в Кыргызстане и болезненный процесс реформ в Узбекистане. Финансирование 40 тысяч студенческих, чиновничьих и преподавательских "обменов" (то есть стажировок местных интеллектуалов и представителей элиты на территории США) является важнейшим подспорьем в продвижении американской "мягкой силы". Естественно, за счет безопасности и внутренней стабильности местных государств.
Как разбалансировать регион
Отдельным пунктом идет намерение Вашингтона развивать дипломатический формат "C5+1", куда входят США и страны Средней Азии. В рамках этого формата американцы, например, хотят вести переговоры о том, как лучше соединить страны региона "с Европой и Кавказом". То есть не только развернуть их экспорт углеводородов с восточного на западное направление, но и завязать эти страны на собственные инфраструктурные проекты (сейчас, напомним, Средняя Азия активно пытается встроиться в китайский проект "Шелкового пути"). Однако самой важной задачей формата — и эта задача прописана в стратегии, хотя и "через запятую" — является его использование для создания контрбаланса региональным соседям.
И главный вопрос теперь в том, готовы ли страны Средней Азии за такие деньги плюс за обещание новых американских инвестиций активно (не демонстративно, а именно активно) участвовать в проекте, направленном против главного гаранта безопасности и главного экономического партнера региона? Вопрос, к сожалению, не риторический.