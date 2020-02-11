Разруха и руины: как сейчас выглядит казахское село, где были беспорядки

Село Масанчи, где произошли массовые беспорядки, возвращается к жизни. На родине казахстанцы увидели печальную картину: разрушенные и обгоревшие дома, засыпанные пеплом автомобили и опустевшие улицы.

Возвратившихся временно разместили в зданиях детсада и мечети.

Массовые беспорядки на юге Казахстана - как разгорелся конфликт >>

В нескольких городах начался сбор гуманитарной помощи. Неравнодушные граждане собирают одеяла, теплые вещи и подгузники для детей.

Власти страны обещают восстановить сожженные дома и объекты, возместить ущерб и помочь пострадавшим с восстановлением документов. Ситуация стабилизировалась, однако улицы в Масанчи продолжают патрулировать полицейские, военные и бойцы СОБРа.

"Мы вас в беде не оставим, обеспечим безопасность. Семьям мы поможем, государство будет вас поддерживать", — заверил глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Массовые беспорядки на юге Казахстана

Массовые беспорядки в двух селах Жамбылской области Казахстана начались вечером 7 февраля. Как позднее стало известно, этому предшествовал дорожный конфликт, который произошел между местными жителями несколькими днями ранее.

По информации местных властей, в беспорядках со стрельбой участвовало около тысячи человек, задержаны были 47 человек.

В результате конфликта погибли десять человек. Также были повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

Ведется досудебное расследование по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" (от трех до 10 лет лишения свободы) и "Убийство" (от 8 до 15 лет) УК Казахстана.

Всего из-за массовых беспорядков 12 тысяч казахстанцев бежали в соседний Кыргызстан. В основном это были женщины и дети. Однако уже 9 февраля они начали возвращаться на родину.