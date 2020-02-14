С 2021 года план по продаже зерна государству будет полностью отменен - Мирзиёев

В местах, где не организованы хлопково-текстильные кластеры, будут созданы фермерские кооперации на базе хлопкоочистительных заводов.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной организации деятельности плодоовощных кластеров, поэтапного отказа от системы заготовки хлопка и зерна для государственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечено, что первостепенную важность имеют правильное регламентирование договорных отношений в сфере, конкретное определение прав, обязанностей и ответственности заготовителей, переработчиков и экспортеров продукции.

Даны указания касательно размещения экспортоориентированных культур на основе предложений кластеров, обеспечения их необходимыми семенами, саженцами, минеральными удобрениями и топливом.

Определено, что первые заместители хокимов областей и районов несут персональную ответственность за эффективную организацию деятельности кластеров на местах.

За обеспечение плодоовощных кластеров оборотными средствами и своевременное финансирование их проектов будет отвечать один из заместителей глав Центрального банка и коммерческих банков.

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"Главная цель организации кластеров – увеличение объема экспорта. А для этого необходимо искать новые рынки. Без рынка не будет и экспорта, не заработает кластерная система. Поэтому следует постоянно изучать спрос за рубежом, эффективно использовать возможности, обеспечивать поступательный рост экспорта," - отметил Шавкат Мирзиёев.

Компании "Узбекозиковкатхолдинг" поручено индивидуально работать с каждым создаваемым экспортом, глубоко анализировать экспортные контракты и содействовать заключению дополнительных договоров с учетом выделения оборотных средств.

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На совещании хокимы областей отчитались о планах работы по организации плодоовощных кластеров, выращиванию и переработке востребованной на рынке продукции, увеличению экспорта и расширению его географии.

Обсуждены также вопросы совершенствования хлопководческих кластеров, поэтапного отказа от системы заготовки хлопка и зерна для государственных нужд.

"В этом году мы начинаем большие реформы в сельском хозяйстве. Хокимы должны досконально изучить этот вопрос. Теперь пути назад нет. Если мы не либерализуем сельское хозяйство, не повысим заинтересованность, то не достигнем экономического роста и эффективности," – подчеркнул президент.

На совещании всесторонне проанализированы вопросы повышения результативности и финансовой поддержки кластеров.

Министерствам юстиции и сельского хозяйства указано упорядочить работу кластеров, определив их права и обязанности.

Отмечена необходимость совершенствования системы финансирования кластеров, внедрения кредитования производства и переработки продукции в кластерах как отдельный вид деятельности.

Определено, что в местах, где не организованы хлопково-текстильные кластеры, будут созданы фермерские кооперации на базе хлопкоочистительных заводов.

Отмена государственного заказа при заготовке хлопка и зерна приведет к искоренению гонки за планом. Отныне хокимы вместе с Кенгашами народных депутатов будут контролировать эффективное использование посевных земель и правильное размещение культур.

Они также будут ответственны за улучшение инфраструктуры сельского хозяйства, ремонт ирригационных сетей, внедрение водосберегающих технологий, эффективное расходование выделяемых для этих целей средств и субсидий. Будут принимать меры по оказанию дехканам сервисных услуг, борьбе с вредителями, повышению уровня механизации сбора хлопка.

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На видеоселекторном совещании особое внимание уделено также вопросу создания запасов зерна.

Отмечалось, что будет совершен переход от обязательной продажи зерна для нужд государства к системе государственного резерва, а фермерам предоставляется право свободно реализовать зерно. Так как данный вопрос связан с продовольственной безопасностью, отказ от обязательной продажи зерна государству намечено осуществить в два этапа.

В этом году объем закупки зерна для государственных нужд будет снижен, то есть в распоряжении фермеров останется дополнительно более 1 миллиона тонн зерна.

А с 2021 года план по продаже зерна государству будет полностью отменен, продукция будет продаваться по рыночным ценам.

Президент сделал акцент на значимости этих преобразований и дал соответствующие поручения.

Отдельное внимание уделено проблемам в деле выделения земли. Указано на необходимость искоренения случаев незаконного присвоения орошаемых площадей, использования каждой пяди земли в интересах народа. Исходя из этого определены задачи по усилению ответственности должностных лиц на местах.

Руководители сферы, регионов и отраслей представили информацию по обсужденным на совещании вопросам.