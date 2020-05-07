Назад в будущее: космическое эго Трампа пойдет на благо человечеству

Пытаясь доказать превосходство США над Китаем и Россией, Дональд Трамп хочет приватизировать космос. Пойдут ли эти действия на благо человечеству — рассуждал колумнист Sputnik Геворг Мирзаян.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета РФ – для Sputnik

Незаконно, нереалистично, непорядочно – однако весь мир все равно должен сказать большое человеческое спасибо президенту США за эти его агрессивные планы.

Охота на космос

Американцы всерьез и комплексно взялись за противостояние с Китаем. Оно включает в себя несколько элементов. Военный – окружение Китая базами. Репутационный – в США (власти которых проморгали эпидемию) развернута настоящая кампания по назначению КНР главной виновницей мировой пандемии коронавируса.

Финансово-экономический – Белый дом угрожает возобновить торговую войну с Пекином, а американские конгрессмены хотят снять имеющиеся для граждан США юридические ограничения на подачу исков против КНР в американские суды. Исков, естественно, за эпидемию коронавируса, которые будут удовлетворены американскими судьями и повлекут за собой требования к китайцам либо выплачивать многомиллиардные компенсации, либо лишаться собственности на территории США.

А сейчас Вашингтон намерен вывести это противостояние на новую высоту – в буквальном смысле: Дональд Трамп бросает вызов амбициозной китайской (а заодно и российской) программе освоения космоса. Пекин и Москва собираются высаживать космонавтов на Луну – и там, по мнению Трампа, их должен встречать не только американский флаг, но и геолог, который будет добывать природные ископаемые спутника Земли в интересах своей экономики.

"Соглашение "Артемида" - именно так, в честь греческой богини охоты, назван проект, который американский президент намерен предложить своим европейским, дальневосточным и арабским союзникам, а также частным компаниям. Документ должен закрепить за участниками сей конвенции право застолбить за собой участки Луны и других небесных тел для коммерческого освоения.

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Не только добычи полезных ископаемых, но и колонизации. Причем принципы ее весьма просты: Соединенные Штаты строят на Луне базу и называют территорию вокруг нее (причем радиус будет зависеть исключительно от желаний американской стороны) "зоной безопасности", где третьи страны не могут строить, высаживаться и что-либо добывать.

Юпитерам все позволено?

Причем Белому дому плевать на то, что этот проект нарушает сразу несколько пунктов "Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" от 1967 года – ведь Штаты не присоединяют к себе поверхность планеты, а лишь называют это "зоной безопасности".

И считают, что если Китай или Россия чем-то недовольны, то это их проблемы – пусть тоже развивают свои космические программы и попытаются угнаться за НАСА. Это агентство фактически становится элементом американской внешней политики.

Реакция мира на эти трамповские планы была весьма неоднозначной. Российские государственные деятели выступили против "приватизации космоса".

"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ученые же утверждают, что эта приватизация и агрессия технически невозможны в ближайшем времени – США ведь даже не могут создать безотказную ракету-носитель. Да, можно высадить человека на Луну в 2024-м, но нельзя и представить сейчас какую-то постоянно действующую и экономически выгодную программу по добыче и транспортировке на Землю полезных ископаемых с нашего спутника.

Операционные расходы будут составлять десятки миллиардов долларов, и вряд ли лунные редкоземельные металлы окупят их. На Луне есть огромные запасы гелия-3 – перспективного термоядерного топлива, однако наука на современном уровне ("спасибо" недостатку инвестиций) пока не способна его использовать. Политические же противники президента называют проект "Артемида" продуктом его колоссального эго.

Вспомним о последнем Фронтире

Тем не менее весь мир должен сказать спасибо президенту США за идею колонизации Луны. Ведь "действия Трампа ведут нас в настоящий XXI век – тот самый, который мы ожидали в XX", - пишет The Wall Street Journal.

И действительно, вспомним литературу и кино прошедшего столетия – тогдашние фантасты, сценаристы и режиссеры были уверены, что сейчас мы уже будем колонизировать планеты и спутники Солнечной системы. Космос рассматривался как последний Фронтир – преемник Нового Света, а эру выхода в околоземное пространство, начатую Королевым и Гагариным, считали новыми Великими географическими открытиями.

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Однако ничего этого не случилось во многом потому, что, как верно отметил один из писателей-фантастов, они недооценили тягу человечества к развлечениям.

Познавательные передачи давно проиграли битву за экраны развлекательным ток-шоу, люди перестали грезить звездами – и коммерциализировавшаяся наука пошла на поводу у пораженного земными желаниями потребителя. Лучшие умы стали биться не над космическими двигателями, а над тем, чтобы сделать новую модель сотового телефона на 100 грамм легче. Деньги выделялись не на развитие космических программ, а на помпезные пиар-проекты.

XXI век так и не наступил – и теперь Трамп со своим эгоцентризмом и презрением к общепринятым догмам дает надежду на его приход. Ведь он возвращает в космос конкуренцию.

Да, он выбрасывает на помойку принцип "космос – общее достояние", однако какой смысл в этом достоянии, если им никто не пользуется? Все рассматривали его как общую мебель, которая все равно никуда не денется, а значит, пусть пылится в уголке до тех времен, когда появятся лишние деньги на ее освоение.

Теперь же на мебель (залог нашего будущего, поскольку человечество переросло земные ясли) предъявлена претензия – и нужно бороться, дабы ее не забрали. Нужно поднять глаза, вкладываться в космические программы, участвовать в лунной, марсианской и других гонках, пока космос и все его ресурсы не оказались в руках самой шустрой страны Земли. То есть нациям придется выходить из периода апатии и снова вспоминать, что это такое – быть жаждущим до знаний и открытий человечеством.