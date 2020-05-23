Выбрали момент: США закупились российской нефтью

Апрельский обвал цен был вызван опасениями аналитиков, что к июню все нефтехранилища переполнятся и сырье просто будет негде хранить. Как видим, американцев это не смутило.

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России?

Кризис в помощь

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, в Мексиканском заливе сейчас находятся танкеры Sea Puma, Iasonas и Searunner, доставившие сырье из Усть-Луги, а к Филадельфии подходит Delta Maria, загруженный в Новороссийске.

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Кроме того, в США из Усть-Луги направляются танкеры Aristea и Navig8 Precision, а из Новороссийска — NS Corona. Все они относятся к классу Aframax, то есть способны транспортировать по 900 тысяч баррелей сырой нефти. Таким образом, американские НПЗ получат более шести миллионов баррелей сырья из России — почти вдвое больше, чем в феврале (3,3 миллиона).

По мнению аналитиков, нефтепереработчики воспользовались обвалом котировок в начале апреля, когда Urals упала до десяти долларов за баррель, и закупили побольше.

Примечательно, что апрельский обвал цен был вызван опасениями аналитиков, что к июню все нефтехранилища переполнятся и сырье просто будет негде хранить. Как видим, американцев это не смутило.

Им пришлось пойти на риск, поскольку выбора просто не было. Дело в том, что крупнейшие американские НПЗ не могут работать на легкой нефти, поступающей из Западного Техаса и со сланцевых месторождений. Эти предприятия спроектированы под сернистые сорта, поэтому легкую нефть необходимо смешивать с тяжелой, которую раньше закупали в Венесуэле.

Но в январе прошлого года Дональд Трамп ввел санкции против Каракаса. В результате экспорт венесуэльской нефти сократился на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки.

Львиную долю этого объема приобретает Китай, а перед нефтеперерабатывающими заводами Мексиканского залива и Восточного побережья США замаячила перспектива остановки из-за нехватки сырья.

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Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals. Прошлой осенью Россия даже стала второй после Канады по экспорту энергоносителей в США, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.

Однако у американцев возникла проблема из-за соглашения ОПЕК+. Россия не могла увеличивать добычу и экспорт, так что тяжелые сорта на международных рынках были в дефиците. Тогда в ход пошел российский мазут.

Остатки сладки

С технологической точки зрения мазут — жидкость, остающаяся после того, как из нефти извлекли легкие фракции: керосин, бензин и газолин. Сделать это до конца очень трудно, так что всегда еще можно кое-что выжать.

В США нефтепереработка самая продвинутая в мире: мощнейшие вакуумные дистилляторы позволяют добывать из нефтяных остатков приличные объемы легких фракций. "Мазут из России помог компенсировать коллапс поставок высокосернистого топлива из Венесуэлы", — констатируют аналитики американской компании Vortexa.

Так мазут стал главным энергоносителем, экспортируемым из России в США. По данным Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), в феврале американцы купили нашей нефти на 20% больше, чем годом ранее (114 тысяч баррелей в день против 86 тысяч). А импорт нефтепродуктов — то есть мазута — подскочил почти втрое: с 221 тысячи до 614 тысяч баррелей в сутки.

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Приостановка соглашения ОПЕК+ в марте и апреле помогла американцам закупиться российской нефтью по максимуму и по выгодным ценам, так что в таможенной статистике мы, вероятно, увидим провал в экспорте мазута. Но ненадолго: новые договоренности об ограничении добычи, вступившие в силу в мае, заставят США вновь наращивать импорт мазута. Тем более что цена Urals выросла и сегодня превышает котировки Brent.

Надо добавить, что одновременно с семью танкерами из России к побережью США приближаются более 30 танкеров из Саудовской Аравии. Между тем кризис с нефтехранилищами и перевалочными мощностями никуда не делся. Так что американцам предстоит выбор — чью нефть разгружать и закачивать в емкости в первую очередь.

Эксперты уверены, что подождать придется саудитам. Во-первых, у них легкая нефть, а такой сейчас в избытке. Во-вторых, ее слишком много — более 50 миллионов баррелей, это четверть поставок за весь прошлый год. Эксперты опасаются, что, если все это закачать в хранилища, кризис резко обострится.

Просто отказаться от законтрактованного сырья американцы не могут. Один из возможных вариантов выхода из ситуации, о котором упоминал Дональд Трамп, — введение пошлин на саудовскую нефть. В Эр-Рияде этому точно не обрадуются.