Вопреки COVID-19: Россия и Узбекистан наращивают сотрудничество

Несмотря на глобальный спад экономической активности, торгово-экономические связи между Россией и Узбекистаном набирают обороты. Страны рассматривают финансирование новых проектов на 542 млрд рублей.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Узбекистан присоединился к СПФС - российскому аналогу SWIFT, межбанковской системе передачи информации и совершения платежей. 17 сентября соглашение об использовании системы подписали Узнацбанк и российская государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Данный документ положил начало новому витку сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Прямо сейчас в Ташкенте проходит бизнес-миссия ВЭБ.РФ, в рамках которой страны рассмотрят финансирование 19 совместных проектов на общую сумму в 542 млрд рублей.

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Интересно, что государства усиливают кооперацию, в то время как коронакризис продолжается и глобальная экономическая активность остается невысокой. Впрочем, именно пандемия стала катализатором сотрудничества между РФ и РУз, считает эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Аналог SWIFT – гарант бесперебойного дохода

Внедрение российской системы передачи финансовых сообщений повышает надежность транзакций, проводимых между Россией и Узбекистаном. Такое заявление в Ташкенте сделал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В экспертной среде также считают, что РФ и ее партнерам нужно иметь свой аналог SWIFT.

"Система SWIFT действительно перестает быть надежной. Дело в том, что санкции США в основном направлены на финансовую сферу – сферу расчетов и платежей. Использование SWIFT при постоянной угрозе отключения России от системы угрожало бы как действующим, так и обсуждаемым сделкам между РФ и Узбекистаном. А основа хороших экономических взаимоотношений – это бесперебойность и своевременность расчетов и платежей", - прокомментировал позицию ВЭБ.РФ эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Сотрудничество на базе SWIFT чревато рисками для РФ. В 2014 и 2015 годах, в ходе обсуждения санкций в Евросоюзе уже предлагали отключить Россию от межбанковской системы. И как показывает пример Ирана, SWIFT не может противостоять давлению извне – в 2018 году система отключила ряд иранских банков, так как Минфин США угрожал ей санкциями. Поэтому использование независимой системы платежей для сотрудничества России с Узбекистаном – самый безопасный вариант, к тому же более выгодный. СПФС поможет диверсифицировать расчеты, используя национальную валюту двух стран.

Узбекской экономике поможет ВЭБ

На сегодняшний день ВЭБ.РФ и Российский экспортный центр реализуют в Узбекистане 15 проектов, общая стоимость которых составляет 63 млрд рублей. Это, в частности, сделки по поставке 20 российских вагонов для ташкентского метро и 5 электровозов для АО "Узбекистон Темур Йуллари".

Также в этом году ВЭБ.РФ открыла для Узбекистана кредит с лимитом в 12,5 млн евро на приобретение 250 автомобильной и специальной техники марки "КАМАЗ". К слову, все техника собрана на мощностях компании UzAutoTRAILER. Агрегаты для сборки предоставили российские производители.

Как отмечают в ВЭБ.РФ, торгово-экономические операции между Россией и Узбекистаном динамично растут. Это подтверждает отчет Статистического комитета Узбекистана. По состоянию на 11 сентября 2020 года, Россия лидирует по числу предприятий в республике среди иностранных инвесторов. Из 11,8 тысяч компаний с привлечением иностранного капитала больше 2 тысяч являются российскими, что составляет почти 18% от общего числа предприятий в стране. Из них 1199 компаний созданы как совместные предприятия, а 805 – как иностранные. Примечательно, что доля российских фирм в Узбекистане лишь растет – в ноябре прошлого года в стране насчитывалось 1776 предприятий с участием капитала РФ.

Торговля

Как и многие страны в мире, из-за пандемии COVID-19 Узбекистан демонстрировал снижение внешнеторгового оборота с начала года. С января по июль экспорт сократился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт – на 17,7%.

© Sputnik / Что Узбекистан экспортирует в другие страны и что ввозит из-за рубежа

Тем не менее, некоторые категории экспорта, наоборот, показали прирост. Это, например, пищевые продукты. Поставки черешни в Россию выросли в 4 раза по сравнению с прошлым годом и принес Узбекистану 11,2 млн долларов. Положительную динамику показал и экспорт абрикосов в Россию, выросший на 151%.

Большое значение в усилении торговых связей имеет относительная географическая близость России и Узбекистана, считает Михаил Беляев.

"В условиях пандемии странам, находящимся далеко друг от друга, пришлось нелегко в плане сотрудничества. Закрытие границ и блокировка сообщения между странами привели к разрыву транспортных цепей и слому логистических возможностей. Россия же находится близко, плюс структуры экономик РФ и Узбекистана совпадают. Поэтому кризис способствовал укреплению экономических отношений, которые и так носят долгосрочный характер", - заявил он.

Россия в целом играет важную роль в системе внешнеторгового оборота РУз. С января по июль текущего года Узбекистан импортировал российские товары на 2,2 млрд долларов, что составляет почти 21% импорта. По данному показателю Россия уступает лишь Китаю, за 7 месяцев 2020 года продавшего Узбекистану товаров на 2,4 млрд долларов.

Аналогичные позиции Россия и Китай сохраняют в графе экспорта. Страны являются главными потребителями узбекской продукции, и разница в закупках вновь незначительна. Если Китай приобрел товары, сделанные в Узбекистане, на общую сумму 673,9 млн долларов, Россия – всего на 19,1 млн долларов меньше. Сумма экспорта в РФ составила 654,8 млн долларов.