Эпоха Байдена: чего ждать Центральной Азии от нового президента США

Официально Джо Байден пока еще не объявлен новым американским президентом, однако многие политологи и экономисты уже активно рассуждают о том, как изменится миропорядок с его приходом к власти.

Приход к власти в США администрации демократов несет для среднеазиатских стран как новые возможности, так и риски. Рисков, впрочем, больше, рассуждает доцент департамента политологии Финансового университета РФ Геворг Мирзаян.

США учат

Если действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не совершит маленькое чудо и не докажет, что итоги президентских выборов были сфальсифицированы, то ему придется уже в январе покинуть Белый дом.

Займет который бывший вице-президент, а с 20 января - уже действующий президент Джозеф Байден.

В чудо Трампа мало кто верит, поэтому мировые СМИ и политологи уже начинают гадать, что несет их странам новая демократическая администрация.

Даже несмотря на то, что будущая команда главы североамериканского государства еще не сформирована (нет ни министра обороны, ни госсекретаря, ни советника по национальной безопасности), можно выделить ряд аспектов будущей политики администрации Белого дома в отношении Центральной Азии.

Во-первых, правозащита. Напомним, к власти пришли не просто демократы, а леволиберальные демократы. Идеологически заряженные политики, намеренные нести свои ценности во все уголки земли.

А значит, стоит ожидать более активного и агрессивного вмешательства Вашингтона во внутренние дела государств Средней Азии. И все эти страны на данный момент в той или иной степени уязвимы для давления.

В Казахстане до сих пор полностью не завершился транзит власти. В Таджикистане его прогнозируют. В Кыргызстане он идет постоянно (плюс там работает огромное количество американских неправительственных организаций).

В Узбекистане транзит прошел, однако сейчас Ташкент пытается проводить структурные экономические реформы – и американские партнеры могут сказать, что рука об руку с экономическими изменениями должны идти и политические.

Причем американцев абсолютно не смущает тот факт, то демократическая элита США эти ценности своими же руками дискредитировала.

В тот момент, когда поддержала мародеров и хулиганов из движения Black Lives Matter, а также когда своими действиями вызвала вопросы относительно честности подсчета голосов на американских выборах.

Разве может государство, чьи выборы вызывают столько вопросов, учить других, кого и как выбирать следующим президентом?

США сдерживают

Остальные аспекты связаны с действиями крупных мировых держав на территории Средней Азии – Китая, России, Турции. Команда Байдена намерена менять политику в отношении всех – и эта смена в любом случае отразится на всем среднеазиатском регионе.

Так, Соединенные Штаты, по всей видимости, будут снижать уровень конфликтности в отношениях с Китаем, или (поскольку в Вашингтоне все-таки существует антикитайский консенсус) переводить его в более цивилизованное русло: заканчивать торговые войны и не допускать таких столкновений, которые могут перейти в открытое противостояние.

И это плохая новость для тех стран региона, которые хотели уравновесить чрезмерное, по их мнению, китайское влияние за счет связей с Соединенными Штатами.

Что же касается России, то тут другой разговор. Байден назвал Москву "врагом" и намерен показать, что такое настоящие санкции и сдерживание. США активизируют антироссийскую политику на всем постсоветском пространстве - и не только на европейской или кавказской его части, но и на среднеазиатской.

Используя американские НКО (а Байден, в отличие от Трампа, будет уделять куда больше внимания инструментам "мягкой силы"), США попытаются разрушить российские оборонные и экономические союзы в регионе, работать с местной молодежью и воспитывать ее в духе неприязни или даже презрения к России.

И это проблема не только для России, но и для самих среднеазиатских государств, которые в силу географии не могут себе позволить на ровном месте ссориться с Москвой.

США влияют

Наконец, победа Байдена может снизить в регионе турецкое влияние.

Неслучайно лидер оппозиционной Республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу так спешил поздравить бывшего вице-президента с победой на президентских выборах – эксперты ожидают серьезное обострение отношений между Вашингтоном и турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Демократы, по всей видимости, будут работать на смену режима в Анкаре (как работали при Обаме), и они прекрасно понимают, что лучший способ обрушить репутацию Эрдогана – не позволить ему набирать внутриполитические очки за счет внешнеполитических побед и шагов по реализации проекта "тюркский мир".

Именно поэтому, вероятно, Вашингтон начнет выстраивать антитурецкие союзы (куда пригласят и лидеров среднеазиатских стран – прежде всего Казахстана), а также будет подрывать инструменты мягкой силы Анкары, с помощью которых турки пытаются поставить под контроль пространство от Каспия до китайской границы.

Выгодна ли такая антитурецкая политика самой Средней Азии? С одной стороны, нет, ведь регион лишается потенциального третьего балансира для уравновешивания российского и китайского влияния.

Однако, с другой стороны, такой балансир и даром не нужен – внешнеполитическая стратегия Турции по продвижению глобальных амбиций Эрдогана слишком агрессивна.

Туркам сложно находить модус вивенди (возможность совместного существования каких-либо противостоящих сторон - ред) с другими странами в интересующих Анкару регионах. Сразу начинается соперничество и конфликт, которые могут быть фатальными для государства турецкого пребывания.

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