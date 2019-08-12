В Ташкенте проходят съемки фильма о главном тренере "Пахтакора"

Фильм посвящен украинскому футболисту и тренеру Олегу Базилевичу по прозвищу Базиль, возглавлявшему футбольную команду "Пахтакор" и чудом выжившему в авиакатастрофе.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Ташкенте проходят съемки документального фильма "Базиль" о главном тренере "Пахтакора", сообщают "Новости Узбекистана".

Съемками занимается украинская кинокомпания "Магика-фильм". По словам издания, съемки закончатся уже в сентябре.

Чтим, гордимся, скорбим: в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79" - видео >>

Автором сценария и режиссером фильма стал известный украинский кинорежиссер, педагог и заслуженный деятель искусств Украины Роман Ширман.

Трагедия "Пахтакора-79": как возрождали легендарный футбольный клуб >>

Фильм посвящен украинскому футболисту и тренеру Олегу Базилевичу по прозвищу Базиль, возглавлявшему футбольную команду "Пахтакор" и чудом выжившему в авиакатастрофе.

Съемочная группа посещает места, связанные со работой тренера в Узбекистане, и встречается с близкими ему людьми.

"Пахтакор-79": тренер Агишева и Сабирова рассказал, что могло их спасти >>

Как рассказал продюсер картины Геннадий Кофман, в организации работы большую помощь оказала Национальная кинокомиссия Узбекистана, разработавшая механизм быстрого реагирования на заявки о съемке фильмов на территории страны, пишет издание.

Проект по оказанию безвозмездного организационного и производственно-технического содействия зарубежным кинокомпаниям реализуется при поддержке Государственного комитета по развитию туризма и Национального агентства "Узбеккино".

Напомним, авиакатастрофа произошла 11 августа 1979 года в 13 часов 35 минут 38 секунд. На высоте 8 400 метров в небе над Украиной столкнулись два Ту-134 — рейс Ташкент-Гурьев-Донецк-Минск, борт 65816, и рейс Челябинск – Кишинев, борт 65735. Всего на борту двух лайнеров находилось 178 человек, в том числе 17 членов команды "Пахтакор" — 14 футболистов, тренер, администратор и врач.

По официальной версии, причиной трагедии оказались ошибки неопытного диспетчера, который не смог развести самолеты в небе. Впрочем, в то время активно обсуждались и другие возможные обстоятельства трагедии. Одни заявляли о присутствии в небе над Днепродзержинском литерного борта, который мог стать причиной катастрофы, другие и вовсе связывали произошедшее с проходившими в это время военными учениями "Днепр". Так или иначе, большая часть документов по данному делу по сей день находится под грифом "секретно".